华为全屋智能及智慧屏新品发布会定档 4 月 8 号，还有新手环

IT之家 4 月 1 日消息 华为今日终于确认了 4 月的首个发布会，也就是华为全屋智能及智慧屏新品发布会将于 4 月 8 日举行，此外有数码博主透露此次发布会上还将推出新款华为手环。

此前数码博主 @看山的叔叔 曝光了一款华为尚未发布的智慧屏 V65" 款，从他发布的图片中来看，该机将拥有 4GB 运存和 64GB 机身存储，尺寸约 1640 x 190 x 1005mm。他还透露，该机支持 120Hz 刷新率，内置帝瓦雷音响。预计售价万元左右。

而 @长安数码君 爆料称，华为新款智慧屏将内置帝瓦雷音响，将在影音方面有大提升，同时新款智慧屏将有 85 英寸版本，而且还有更多惊喜。

此外，华为新款智慧屏有望支持触控，并搭载了华为自研的色域增强技术，为 65 英寸版本，分辨率 3840X2160 ，屏幕支持多点触控，最高支持 20 个点的屏幕控制点数，同时还支持防反光、眩光、蓝光技术，预计将在晚些时候发布。

值得一提的是，新款智慧屏将于发布当天开启预售，有感兴趣的小伙伴可留意一下。

IT之家曾报道，除 4 月 8 日的华为全屋智能发布会外，华为还将于 4 月 24-26 日举行华为 HDC 开发者大会，且 4 月 22 日和 4 月 27 日预计还会有两场重磅发布会，预计跟鸿蒙系统以及华为 P50 系列有关。

《华为新系列智慧屏通过 3C 认证入网》