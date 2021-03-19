首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能家电

华为新系列智慧屏通过 3C 认证入网

2021/3/19 22:46:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 3 月 19 日消息 华为本周有两款新型号的液晶电视通过国家 3C 认证，数码博主 @看山的叔叔 透露，这款 HD75FREA 是华为智慧屏的一个新系列产品，从型号来说是一款 75 英寸的版本，功耗可达 400W；另一款 HD55KANA、 HD55KANS 未知，预计是一款 55 英寸版本。

据悉，华为智慧屏新系列研发代号是 Frea、S 系列代号 Kant、V 系列代号 HEGE、X 系列代号 Plato、荣耀智慧屏代号 Oscar。

值得一提的是，此前 @数码闲聊站 曝光了华为智慧屏新品的部分参数，值得注意的是这款神秘产品支持触控，并搭载了华为自研的色域增强技术，不过是 65 英寸版本，分辨率 3840X2160 ，屏幕支持多点触控，最高支持 20 个点的屏幕控制点数，同时还支持防反光、眩光、蓝光技术。另外在备注一栏写有 “自研色域增强技术，屏幕不发黄，真正 0 偏色”的字样

此外，@长安数码君 曾透露华为将在 3 月和 5 月推出智慧屏新品。3 月份发布的是入门级智慧屏 A 系列，而 5 月份可能发布 8K 系列电视；@鹏鹏君驾到 称华为新款智慧屏初步定于 3 月 25 日左右发布新款智慧屏。

IT之家了解到，华为上一款发布的智慧屏产品是 S 系列智慧屏，定位类似华为手机的 P 系列作品，包括 S (55"60Hz)\S (65")\S (75")\S Pro (65")\S Pro(75")型号，零售价分别为 3299/3699 元、4999 元、6999 元、5699 元、7999 元。

image.png

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用