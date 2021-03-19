华为新系列智慧屏通过 3C 认证入网

IT之家 3 月 19 日消息 华为本周有两款新型号的液晶电视通过国家 3C 认证，数码博主 @看山的叔叔 透露，这款 HD75FREA 是华为智慧屏的一个新系列产品，从型号来说是一款 75 英寸的版本，功耗可达 400W；另一款 HD55KANA、 HD55KANS 未知，预计是一款 55 英寸版本。

据悉，华为智慧屏新系列研发代号是 Frea、S 系列代号 Kant、V 系列代号 HEGE、X 系列代号 Plato、荣耀智慧屏代号 Oscar。

值得一提的是，此前 @数码闲聊站 曝光了华为智慧屏新品的部分参数，值得注意的是这款神秘产品支持触控，并搭载了华为自研的色域增强技术，不过是 65 英寸版本，分辨率 3840X2160 ，屏幕支持多点触控，最高支持 20 个点的屏幕控制点数，同时还支持防反光、眩光、蓝光技术。另外在备注一栏写有 “自研色域增强技术，屏幕不发黄，真正 0 偏色”的字样。

此外，@长安数码君 曾透露华为将在 3 月和 5 月推出智慧屏新品。3 月份发布的是入门级智慧屏 A 系列，而 5 月份可能发布 8K 系列电视；@鹏鹏君驾到 称华为新款智慧屏初步定于 3 月 25 日左右发布新款智慧屏。

IT之家了解到，华为上一款发布的智慧屏产品是 S 系列智慧屏，定位类似华为手机的 P 系列作品，包括 S (55"60Hz)\S (65")\S (75")\S Pro (65")\S Pro(75")型号，零售价分别为 3299/3699 元、4999 元、6999 元、5699 元、7999 元。