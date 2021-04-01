苹果 4 月 28 日发布第二财季财报，上季度 iPhone 12 大卖营收创下新高

4 月 1 消息，据国外媒体报道，在 iPhone 12 系列大卖的推动下，苹果 2021 财年第一财季的营收创下了新高，达到了 1114 亿美元，首次超过 1000 亿美元，净利润达到了 287.55 亿美元，远高于上一财年同期的 222.36 亿美元。

在极为出色的第一财季之后，苹果 2021 财年第二财季能交出怎样的业绩也备受关注，他们第二财季的财报，在本月也将发布。

苹果本月将发布第二财季的财报，是他们在官网宣布的。苹果官网的信息显示，他们将在 4 月 28 日，发布 2021 财年第二财季的财报。

官网的信息还显示，苹果第二财季的财报分析师电话会议，将在太平洋时间 4 月 28 日下午 2:00，也就是北京时间 4 月 29 日凌晨 5:00 开始。苹果 CEO 蒂姆 · 库克、CFO 卢卡 · 梅斯特里等高管预计将出席，与分析师讨论第二财季的业绩，并回答分析师的提问。

苹果第一财季的营收超过 1000 亿美元，主要是得益于他们去年 10 月份推出的支持 5G 网络连接的 iPhone 12 大卖，推升了 iPhone 产品线的营收。而 iPhone 12 是苹果推出的首批支持 5G 网络连接的 iPhone，目前市场需求依旧可观，因而这一财季苹果的营收，虽然会低于上一财季，但同比仍有望大涨。