抖音安全年度报告：全年封禁 1717.1 万帐号，拦截视频 2.64 亿条

IT之家4月1日消息 ，抖音安全中心今日发布《2020 年抖音安全年度报告》，从治理团队建设、违规行为打击以及用户教育等诸多方面，介绍了他们在 2020 年打击网络诈骗、清理色情低俗内容、对抗网络黑灰产，以及未成年保护等安全治理工作的举措与数据。

报告显示，抖音安全中心目前有 27 个团队、数千人参与平台治理工作。2020 年，抖音安全中心处罚违规帐号 1717.1 万个，事先拦截违规视频内容超过 2.64 亿条，封禁涉嫌诈骗帐号 97.4 万个。

此外，报告还披露了抖音安全中心对色情导流、冒充行为、短视频作弊帐号及电商黑灰产等违规内容和行为的治理情况。

在 2020 年下半年开展的冒充行为专项打击行动中，针对冒充明星、冒充名人、冒充客服等违规行为，抖音安全中心制定了问题内容拦截、召回策略，根据不同场景建立监测及预警机制等。

IT之家了解到，到 2020 年底，抖音共重置仿冒资料用户帐号 5 万余个、处理问题视频 1000 多万条，永久封禁涉嫌冒充类帐号超过 25 万个。

抖音方面称，目前每天在运行的反欺诈模型有上百个，风控策略超过 8000 个，能够主动拦截超过 92% 的欺诈行为。

据悉，报告中的杀猪盘诈骗、购物诈骗、宠粉诈骗及刷单诈骗等几类常见诈骗手法，几乎都是引流到电商、社交软件上实施诈骗行为。



值得一提的是，抖音还表示他们在 2020 年与公安部门积极配合，共联动打击黑产、诈骗团伙 54 个，抓获嫌疑人 504 人。

