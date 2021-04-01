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不仅 Magic 旗舰手机，荣耀老熊预热新款旗舰笔记本 / 平板 / 智慧屏

2021/4/1 16:38:51 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 1 日消息 昨天，荣耀终端有限公司 CEO 赵明宣布各方面的整合已全面完成，即将开启荣耀新战略的全面冲刺。赵明还宣布 Magic 系列和荣耀数字系列将作为荣耀的旗舰和高端产品。

今天，荣耀终端有限公司产品线副总裁 @荣耀老熊 预告了更多的全场景新品，在微博做了一个小调查。

荣耀老熊表示，荣耀将聚焦 1+8+N 全场景战略，全力冲击行业第一。荣耀即将推出的新品除了 Magic 旗舰手机之外还包括荣耀旗舰笔记本、荣耀旗舰平板、荣耀智慧屏和荣耀真无线蓝牙耳机等等。从投票来看，用户对于荣耀平板更加期待。

日前有 KOL 曝出荣耀将与英特尔、微软紧密合作，联合打造荣耀高端笔记本系列，二季度还会推出 AMD 版本笔记本新品。荣耀还将与联发科、高通启动全面深度合作，预计在今年年中会发布使用行业高端芯片的旗舰平板。这不单单在硬件能力上会为用户带来更精致的体验，在软件上，也将为大家带来更多有趣而实用的功能。

IT之家了解到，荣耀现在确认了未来产品发力的方向，从此之后，荣耀将打造 1+8 设备的最佳连接和应用，用 AI 加持手机、平板、笔记本、智慧屏、穿戴、音频等设备，发力 1+8 战术。

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关键词：手机荣耀游戏平板

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