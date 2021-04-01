韩国称将发行区块链疫苗护照，但此技术仍存争议

4 月 1 日消息，据国外媒体报道，韩国正在跟上其他国家的脚步，宣布将为接种了疫苗的市民发放 “疫苗护照”，以便恢复跨境旅游，同时控制感染风险。

韩国国务总理丁世均表示，本月官方将推出一款手机 APP，以使跨境旅游者能够用电子护照证明自己接种了疫苗。他还补充说，这款 APP 将会应用区块链技术提供一种防止身份盗用的安全性。其他国家的系统也不会存储个人信息，同时还能核实疫苗接种状态。

到目前为止，韩国已经有 77000 人接种了 2019 冠状病毒疾病疫苗，周三，韩国每天又发现了 551 例病例。政府希望在 6 月前为 1200 万人接种疫苗。

除了韩国，其他许多国家也开始利用区块链追踪疫苗接种情况。巴西也在使用基于区块链的系统来跟踪疫苗接种情况；而 IBM 则帮助纽约开发了使用区块链技术保障信息安全的 Excelsior Pass；国际航空运输协会正在开发一个名为 Travel Pass 的应用程序，这可能成为跨境旅行的标准。

疫苗护照仍然存在很大的争议，尤其是在美国和部分加密社区人士。共和党南达科他州州长的 Kristi Noem 称这个概念是 “我们国家历史上最不美国化的想法之一”。

此外，区块链技术可以为这件事带来好处，同时也会滋生非法活动。据报道，网络安全机构 CheckPoint 在暗网上发现了 1200 条卖疫苗和疫苗护照广告，有些卖家提供伪造文件，用比特币作为支付方式出售标价 150 美元的疫苗卡。