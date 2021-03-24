加密货币交易所 OKEx 将在韩国停止运营

3 月 24 消息，据国外媒体报道，加密货币交易所 OKEx Korea（OKEx 韩国）官方发出声明，将于 4 月 7 日停止运营。

在周二发布的一份通知中，该交易所表示，客户必须在截止日期前撤出其持有的法定货币和加密货币。过后，将不会承担客户的任何损失。韩国 OKEx 将于当地时间 4 月 7 日下午 6 点前，全天候接受退出申请。如果提款请求少于预先确定的最低数额，则不予受理。

公司没有在声明中具体说明关闭原因，但很可能是因为周四即将在韩国生效的一项新法律。根据修订后的《金融交易报告法》，虚拟资产服务提供商们必须接受合规检查，并核实客户身份，还须向韩国金融情报局提交可疑交易报告，并向金融服务委员会报告。《金融交易报告法》为从事加密货币相关服务的公司提供了 6 个月的宽限期，在此期间需要它们完成整改。但 OKEx 韩国交易所表示需要做到这些很难。

迫于一项项政策的改变，OKEx 韩国在 3 月 18 日宣布，将在 3 月 25 日修订的立法生效之前，宣布交易所停止交易，提币业务则正常进行。OKEx 韩国于 2019 年 8 月启动，根据来自 CoinMarketCap 的数据，韩国 OKEx 的日交易量达到 180 万美元，而全球交易量为 60 亿美元。

世界上最大的加密交易所 Binance 韩国分公司也在 2021 年初关闭了在韩国的业务。该公司将此举归因于主要交易对的流动性下降和交易量偏低。