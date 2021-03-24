专家：韩国新加密法规将形成由大型加密公司主导的垄断市场

3 月 24 消息，据国外媒体报道，随着韩国 3 月 25 日将开始实施严格的新规则，要求所有加密货币企业遵守新的加密报告法规和注册规则，韩国加密产业进入了一个新时期。

韩国先驱报的一篇文章指出，业内专家担心，新措施的影响—特别是即将出台的《特定金融交易法》— 将对大多数国内加密货币公司产生破坏性后果。该法案要求所有虚拟资产运营商正式注册，为此他们必须出示证据证明他们在韩国银行使用实名账户进行运营。

尽管这是为了防止洗钱等金融犯罪，但据报道，绝大多数规模较小的加密公司迄今还无法与当地金融机构建立合作关系。

某科技公司高管 Koo Tae-eon 表示：“新法规未能区分不同类型和规模的加密公司，可能会把较小的公司 “逼入绝境”，自一年前该法颁布至今，许多加密交易所都试图通过从当地银行获得实名制账户来遵守新法律，但这并没有奏效。即便是那些配备了信息安全管理系统、首席执行官无案底的公司，也无法与银行建立合作关系。”

韩国金融科技区块链学会主席、韩国大学教授 Kim Hyoung-joong 这种担忧表示赞同，考虑到银行不愿意向其中许多公司发放实名账户的实际情况，他敦促韩国金融当局起草新的指导方针。

据悉，除了目前对加密公司提出的一系列新的合规注册要求之外，韩国还将实施一项新的加密税收规则，于 2022 年 1 月生效。该法案将对所有超过 2300 美元的加密交易利润征收资本利得税。