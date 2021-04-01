消息称中芯国际今日起全线涨价，包括已下单而未上线的订单

IT之家 4 月 1 日消息 集微网今日援引消息人士称，国内晶圆代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户，4 月 1 日起中芯国际代工价全线上调，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单，不论下单时间和付款比例，都将按新价格执行。

此外，另一位消息人士指出，中芯国际已于今年 3 月就已经开始上调价格，涨价区间因客户而异，且 8 英寸与 12 英寸订单涨幅不同。整体来看，此轮涨价幅度大约在 15%~30% 之间。

值得一提的是，由于全球缺芯现状，此前台积电等多个代工厂早已宣布涨价，而中芯国际是其中较晚的一家厂商，上述产业链人士认为大多数客户也会表示理解。

中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

IT之家曾报道，中芯国际 2020 年全年实现净利润 43.32 亿元，同比增长 141.5%。中芯国际称，2020 年营业收入共达 274.707 亿元，净利润为 40.213 亿元。

该公司集成电路晶圆代工业务系以 8 英寸或 12 英寸的晶圆为基础，实现客户设计的电路图形及功能。除集成电路晶圆代工外，该公司亦致力于打造平台式生态服务模式。