特斯拉美国在运营超级充电点已达到 1000 处

3 月 31 消息，据国外媒体报道，上周四，特斯拉在社交媒体上宣布，在周三早些时候，他们在欧洲市场的超级充电桩，已超过 6000 个，分布在 600 个充电点。

而外媒最新的报道显示，在美国，特斯拉投入运营的超级充电点，已经达到了 1000 个。

但同欧洲超级充电桩超过 6000 个不同的是，特斯拉在美国投入运营的超级充电点达到 1000 个，并不是特斯拉官网宣布的，而是关注特斯拉充电站扩张事宜的人士在社交媒体上公布的。

虽然在美国投入运营的超级充电点达到 1000 个并非特斯拉官方宣布，但这一关注者公布的数量，也有很高的可信度。外媒在报道中就提到，在社交媒体透露特斯拉超级充电点已达到 1000 处的这一人士，一周 7 天 24 小时不间断关注特斯拉新开通的超级充电点，以及服务和销售中心。

不过，无论是外媒在报道中，还是这一特斯拉的密切关注者，并未公布特斯拉在美国投入运营的超级充电点达到 1000 个的具体时间，但密切关注者是当地时间周二在社交媒体上公布这一消息的，因而很可能是在周二。

特斯拉在美国投入运营的超级充电点达到 1000 处，远高于欧洲市场的 600处，但这并不意外，特斯拉是一家诞生于美国的电动汽车厂商，他们最开始也是向美国消费者交付，美国仍是特斯拉的主要市场。

同其他市场一样，随着特斯拉电动汽车交付量的增加，对特斯拉超级充电桩的需求也将大幅增加，特斯拉在美国的超级充电站也会越来越多。