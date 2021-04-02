美国科技领袖民意大调查：马斯克特别受美国男性欢迎

北京时间 4 月 2 日下午消息，据报道，美国媒体 VOX 近期进行了民意调查，试图揭开公众对关于亿万富翁一系列问题的看法，包括他们在新冠病毒疫情期间身家暴涨，为了解决不平等问题而开展的公益事业，以及他们在美国选举中拥有的政治影响力等。这项调查于今年 2 月进行。

以下为主要调查结果：

调查数据显示，超级富豪作为就业创造者、行业巨人以及思想领袖而受到广泛尊重的时代已经一去不返。现在，他们需要面对持怀疑态度的公众。这在一定程度上是由于，过去一年的疫情让这些超级富豪的影响力出现了极大的提升。但与此同时，关于这些超级富豪本人的人品，以及他们对美国人生活方式的影响，受访者也拒绝做出极左翼的批评。

疫情期间美国人如何看待亿万富翁

过去一年的疫情加剧了财富分配的不平等。在许多普通人苦苦挣扎的同时，富人却取得了明显的收益，这令许多美国人感到不满。

在接受调查的选民中，有 72% 的人都认为，亿万富翁在疫情期间变得更富有，这是极大的不公平。只有 19% 的人反对这样的看法。在所有种族、党派和社会经济群体中，这一结果都出奇地一致。

只有 23% 的受访者表示，他们认为亿万富翁是美国的典范，而 65% 的人持否定看法。同样，只有 36% 的受访者表示，他们对亿万富翁的总体感觉是正面的，而多达 49% 的受访者持负面态度。不过，黑人群体的情况略有不同。有 45% 的黑人受访者对亿万富翁持正面看法，高于持负面看法的 39%。与共和党人相比，民主党人也更加反感亿万富翁。

不过调查也显示，美国人仍然认为，亿万富翁是合理的存在，诞生亿万富翁并不是社会的错误。大约 82% 的受访者赞同，出现亿万富翁应该是被允许的。同样，有 68% 受访者不认为，社会中诞生亿万富翁是不道德的现象。

美国人如何看待亿万富翁的公益事业

在谈到亿万富翁的公益事业时，受访者还是给予了正面的回应。在被问到亿万富翁在公益捐赠方面是否做得比较好时，47% 的受访者表示赞同，33% 不赞同。

不过他们也认为，这些公益事业并不足以解决美国的不平等问题。有问题问到，在疫情期间，在提高税收和向富人寻求更多救济这两种方式中，哪种能更好地解决美国的问题。52% 的受访者选择了前者，只有 38% 选择后者。

美国人如何看待比尔 · 盖茨、埃隆 · 马斯克、杰夫 · 贝索斯和马克 · 扎克伯格

在新冠病毒疫情期间，这 4 名科技行业领袖成为了全球最具影响力的人物，以前所未有的方式站在了聚光灯下。此次调查也试图了解，受访者对这些越来越避无可避的人有何看法。

在这些科技行业亿万富翁之中，马斯克最受欢迎。58% 的受访者表示，他们对这名在全球富豪榜上排第二的特斯拉创始人有好感。马斯克也同时获得了美国两党的支持。52% 的民主党人持正面看法（22% 负面），48% 的共和党人持正面看法（25% 负面）。马斯克特别受男性的欢迎：有多达 66% 的男性受访者对他持正面看法（21% 负面）。

通过自己的公益基金会，盖茨在疫情期间起到了 “准政府”的作用。他同样也受广泛的欢迎。55% 的受访者表示，他们对盖茨持正面看法（35% 负面）。盖茨在民主党人中特别受欢迎，在这个群体中正面和负面看法的差距高达 55%。

贝索斯和扎克伯格则相对不受欢迎。对贝索斯持正面和负面看法的人几乎一样多。扎克伯格的情况则更加糟糕：54% 的受访者对扎克伯格持负面看法，而在共和党人中这个比例高达 64%。

美国人如何看待亿万富翁的政治影响力

几乎所有美国人都认为，亿万富翁在当前的政治体系中影响力太大。在调查中，61% 的受访者表示，他们感觉这些超级富豪在 2020 年美国大选中影响力太大。共和党人中有 62% 持这样的看法，民主党人中为 55%。

关于美国总统拜 登是否与这些亿万富翁走得太近，美国两党受访者的态度截然相反。民主党受访者中，持这种看法的人只有 20%，但在共和党受访者中这个比例高达 72%。

不过，尽管对这些亿万富翁的影响力感到担忧，但美国选民并不认为，这会带来生死攸关的风险。在被问到，亿万富翁的影响力是否威胁到美国的民主时，只有 28% 的人表示赞同，54% 的人不赞同。