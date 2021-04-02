比特币钱包也不能幸免，美司法部授权国税局从加密公司 Circle 获取客户信息

4 月 2 日消息，据福布斯等外媒报道，美国联邦法院已经授权美国国税局 (IRS)向加密货币公司 Circle 寻求客户记录，以检查美国居民是否在履行其纳税义务。

美国司法部周四发布公告称，已授权美国国税局对 Circle Internet Financial Inc. 或其前身、子公司、部门和附属公司（包括 Poloniex LLC）发布匿名传票（John Doe Summons），以调查交易额超过 2 万美元加密货币的美国纳税人信息。

根据司法部的声明，法官认为 “有合理的理由相信加密货币使用者可能没有遵守联邦税法”。该文件还指出，美国国税局 “并未指控 Circle 在数字货币兑换业务方面有任何不当行为”，据美国国税局和司法部称，这一行动专门旨在识别未能履行与加密相关的纳税义务的美国居民。

司法部税务司部长 David Hubbert 说 : “那些使用加密货币进行交易的人必须像其他纳税人一样履行他们的税务义务。司法部将继续与美国国税局合作，确保加密货币所有者缴纳他们应缴纳的税款。”

Circle 于 2013 年创立，次年推出了一款比特币钱包，后来成为其加密支付应用程序 Circle Pay。2018 年，Circle 与 Coinbase 合作推出了 USD Coin，目前按市值计算是第二大稳定币。

这也不是国税局的第一次类似行动。其在 2016 年对 Coinbase 也采取了类似的行动，导致长达一年的法庭诉讼，最终交易所提供了数千份客户记录。