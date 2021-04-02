苹果开始拒绝不遵守 iOS 14.5 应用追踪透明度规则的应用进行更新

IT之家 4 月 2 日消息 据《福布斯》的最新报道，苹果已经开始拒绝那些不符合应用跟踪透明度规则的应用更新，该规则从 iOS 14.5 开始执行。

iOS 14.5 推出后，应用程序必须征得允许才能访问用户 iPhone 的广告标识符或 IDFA，才能在不同的应用程序中追踪用户以达到广告定位的目的。该规则还阻止应用程序使用其他变通方法追踪用户，这已经给一些开发者带来了麻烦。

目前已经有几款应用被拒绝，福布斯列出了 Heetch、Radish Fiction、InnoGames 等。开发者看到应用被拒后，都会收到以下信息：“你的应用使用经过算法转换的设备和使用数据来创建一个独特的标识符，以便追踪用户。”信息中还列出了被收集的数据。

移动营销分析师 Eric Seufert 表示，移动测量公司 Adjust 的一个 SDK 因为收集设备指纹的数据而出现了问题。Adjust 被安装在超过 5 万个应用中，号称能 “最大限度地提高移动营销的影响力”。

苹果正在封杀那些利用指纹技术收集数据的应用，后者目的是为了建立用户档案，即使没有广告标识符，也可以追踪用户。数据收集会使用软件版本、上次更新以来的时间、上次重启以来的时间、充电量、电池状态等指标来识别单个用户。

苹果的立场是，如果用户拒绝使用 IDFA 进行广告追踪，那么该用户也拒绝了其他追踪方式。苹果的 App Store 规则规定，应用开发者不能以识别设备为目的从设备上收集数据，开发者要对其应用中的所有追踪代码负责，包括他们使用的任何第三方 SDK。

Adjust 目前已经更新了 SDK，删除了访问 CPU 类型、手机内存、充电状态和电池电量等数据的代码，因此那些因为使用 Adjust 而被拒绝的应用，在安装新的 Adjust SDK 后，可能会被允许更新。

IT之家了解到，苹果计划何时发布 iOS 14.5 正式版还未知，目前已经有了六个 Beta 版本。