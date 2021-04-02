华硕 ROG MAXIMUS XIII APEX 主板将 i9-11900KF 超频至全核 7.3GHz

IT之家 4 月 2 日消息 根据华硕的消息，ROG MAXIMUS XIII APEX 主板一举将最新 11 代酷睿处理器 i9-11900KF 超频至全核 7.3GHz，更刷新 SuperPI 32M 世界纪录，跑进了 3 分 40 秒。

官方表示，，SuperPI 的单核性能 Bench mark 已经有 25 年的历史了。早在 7 年前，超频大神在 ROG MAXIMUS V FORMULA 主板上最先把 SuperPI 32M 跑进了 5 分钟以内，自从那时开始，各路超频大神便不断向着 4 分钟的目标冲锋，但实现起来并非易事，跑进 4 分钟内就像是遥不可及的天际线。时至今日，这个目标不但已被实现，且依托 ROG M13A 的强大超频实力，SuperPI 32M 纪录已大幅刷新至 3 分 40 秒内，同时包括 SuperPI 1M 在内的多项世界超频纪录也被刷新，将 i9-11900KF 的全核频率超频至 7.3Ghz 也成为 Z590 主板超频的新高度。

IT之家了解到，ROG MAXIMUS XIII APEX 主板采用了 18 供电模组 (90A)+ 双 8PinProCoolII 供电接口 + 超合金电感 + 10K 日系黑金电容，还有一系列硬件级超频工具和冷凝检测电路，板载 2 个支持 PCIe4.0 M.2 接口，另通过 DIMM.2 扩展卡可额外提供 2 个 M.2 接口。

价格方面，ROG MAXIMUS XIII APEX 主板售价 4499 元。