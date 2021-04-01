为超频重生，华擎推出 Z590 OC Formula 主板

IT之家 4 月 1 日消息 今天，华擎推出 Z590 OC Formula 主板，官方表示超频大师 Nick Shih 再次操刀，将各领域先进技术融合在了这款量产型主板上。

IT之家了解到，这代外观造型采用独特的金属色漆，搭配 XXL 散热鳍片上的锐利线条。此外，数组型 OC Button 和 OLED 显示器也为其增添几分机械元素及现代感。这代 Z590 OC Formula 为了体现极致效能，使用到了服务器等级 LOW LOSS 的 12 层 PCB，并采用 PCB 背钻 (Backdrill)制程，去除以往多层板因为残余孔壁 (Stub)造成讯号衰减的问题，同时改善阻抗匹配，提升讯号强度。

除了 CPU 外，内存对效能的影响也是不容忽视，新一代 SMD TYPE DIMM Slot 避免了以往 DIMM 针脚残线造成讯号损失的问题，加上多层板本身的优势，让 Z590 OC Formula 能用更好的布线分离讯号并减少讯号间的相互干扰及失真。

更好的效能意味需要更优异的供电模块，OC Formula 在供电上搭载 16 项 90A 智能功率级模块 (SPS)，相当于能提供 CPU 高达 1440 安培的电流。

OC Formula 还搭载高速网络芯片 intel 2.5GbE LAN 和 WiFi 6e。WiFi 6e 将频段扩展到 6GHz，带来更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率，并允许同时传送更多下行链路数据。板上搭载的 ESS 9218 DAC & Wima audio caps 提供 Hi-Fi 音讯并支持高达 600 Ω 阻抗的耳机。