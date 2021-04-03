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首页 > 科学探索>天文航天

里程碑！人类首次发现银河系超高能宇宙线源存在证据

2021/4/3 7:23:27 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 3 日消息 从中国科学院高能物理研究所获悉，近日，中日合作西藏 ASγ 实验观测到迄今为止最高能量的弥散伽马射线辐射，最高能量达 957 TeV, 接近 1PeV (1000 万亿电子伏特)；这些超高能伽马射线的方向并没有指向已知的低能段伽马射线源，而是弥漫分布在银盘（银河系在天空的投影）上。

▲ 西藏 ASγ 实验团队观测到的超高能弥散伽马射线事例在银道坐标系下的分布。这些超高能弥散伽马射线的能量在 400 TeV 到 1 PeV 之间，表现出向银盘（图中水平中线）集中分布的特点。灰色阴影区域是 ASγ 实验无法观测的区域。背景色轮廓显示了银河系坐标中氢原子的分布 | 来源：https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/foreground/fg_hi4pi_get.cfm

中国科学院高能物理研究所表示，这是国际上首次发现拍电子伏特宇宙线加速器（“PeVatron”）在银河系中存在的证据。该结果被美国物理学会（APS）评论为研究高能宇宙线起源“世纪之迷”的里程碑。

IT之家了解到，相关观测结果以“First Detection of sub-PeV Diffuse Gamma Rays from theGalactic Disk: Evidence for Ubiquitous Galactic Cosmic Rays beyond PeV Energies”为题 2021 年 4 月 5 日在美国《物理评论快报》（Physics Review Letters, 简称 PRL）正式发表，并被作为高亮点论文加以推荐。

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关键词：银河系宇宙线天文

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