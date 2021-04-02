是敌还是友，图表揭示苹果、谷歌、微软等五巨头错综复杂的关系

导语：身为科技行业的五巨头，苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook 都独当一面，又彼此依赖。但是随着业务的扩大，他们的触角开始伸向了对方的领域，引发激烈竞争。他们到底是敌人还是朋友？《华尔街日报》用图表的形式揭示了他们之间错综复杂的关系。

以下是文章重点：

曾几何时，亚马逊只在网上卖书，苹果只销售手机，谷歌只是个搜索引擎。但是，这样的日子已经一去不复返。现在，苹果、谷歌、亚马逊、微软以及 Facebook 都已经成为了科技巨头。

大公司的批评者认为，这些行业巨头对互联网用户的生活拥有太大影响力。科技巨头们则反驳称，他们面临激烈竞争，常常是彼此之间的竞争，因此需要继续创新才能与时俱进。

实际上，科技巨头需要防范竞争威胁，利用他们的体量和资源来收购小型公司，开辟新的战线，从而扩大他们的产品和服务。尽管这种增长帮助他们降低了对合作伙伴的依赖，但是格局的变化也为他们制造了激烈竞争。苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)和 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)就在数据隐私、应用商店抽成等问题上彼此抨击。谷歌和微软高管近期也就新闻付费问题上大打口水仗。

但是，五家公司之间的关系并未彻底破裂：他们继续在软件开发、行业主张等各种议题上合作。除了在彼此平台上销售他们的应用和产品，他们之间达成的商业协议还引发了反垄断审查，例如谷歌与苹果达成的默认搜索协议。

以下通过图表形式揭示他们在各个领域的关系 (绿色表示朋友、红色表示敌人、黄色表示亦敌亦友、灰色表示无明显关系)：

智能机

虽然所有这五家公司都为智能机开发软件，但是只有三家生产智能机。在手机开发方面，苹果的历史最长。亚马逊在停产 Fire 手机后退出了智能机业务，但是在其电商平台上销售谷歌 Pixel 手机和苹果 iPhone。微软在几年前也退出了智能机业务，但是近期又卷土重来，推出了平板手机 Surface Duo。

笔记本和平板电脑

微软、谷歌等公司开始将笔记本和平板电脑之间的界限模糊化。亚马逊并不生产笔记本 (在其电商平台上销售)，但是它的 Fire 平板电脑与苹果、谷歌、微软的产品竞争，不过依赖谷歌的 Android 系统来驱动其设备。

智能音箱和视频显示屏

智能音箱和视频显示屏已经协助将数字助手技术带入到了全球数以百万计的设备中。苹果、亚马逊以及谷歌在销售带有语音助手的音箱和显示屏领域展开了激烈竞争。Facebook 的智慧屏幕 Portal 也在这一领域竞争，但同时内置了亚马逊的语音助手 Alexa。亚马逊还在其电商平台上销售 Portal。

智能手表和健身手环

谷歌通过收购 Fitbit 进军智能手表和健身手环销售市场。在这个领域，苹果占据了大量市场份额，而亚马逊则通过其健身手环 Halo 吸引消费者。谷歌收购 Fitbit 的交易也隐藏了与亚马逊的合作。Fitbit 的产品在亚马逊电商平台上销售，整合了亚马逊语音助手 Alexa，其应用也在亚马逊应用商店上架销售。Facebook 称，正在开发一款腕带设备，最终可能会与正在开发中的智能眼镜同步信息。

云计算

虽然亚马逊云计算服务 AWS 依旧占据云计算市场的头名位置，但是微软和亚马逊都在试图蚕食它的市场份额。苹果和 Facebook 并不向其他公司出售网络托管服务，但是苹果同时在谷歌云和亚马逊 AWS 上托管着部分 iCloud 数据。

数字广告

谷歌和 Facebook 在数字广告领域占据主导地位，但是亚马逊、微软以及苹果的数字广告业务也在成长。即便彼此竞争，亚马逊也购买特定谷歌关键词广告，谷歌则是大部分亚马逊第三方销售商的头号网络推荐流量。谷歌与 Facebook、苹果与谷歌之间达成的网络广告协议成为一众州司法部长和美国司法部起诉的重点。

新闻聚合

长期以来，互联网平台一直有意把新闻作为吸引用户的一种途径。这一考量连同监管压力已经促使企业向新闻出版商付费以分发后者的内容。谷歌和微软近日就因为对待新闻出版商的态度大打口水仗。谷歌和 Facebook 分别宣布了在未来三年向新闻内容投资 10 亿美元的计划。苹果通过其 News + 服务提供付费新闻订阅产品，微软则拥有通过其浏览器和应用浏览的新闻产品。

电子游戏服务

所有五家公司都向电子游戏行业投入了数以十亿美元计的资金，从发行到硬件、配件的开发。如今，每家公司都要么运营着一款订阅游戏服务，要么提供免费增值游戏服务。苹果推出了游戏订阅服务 Apple Arcade，该公司在 App Store 内对云游戏服务施加的限制令 Facebook、微软和谷歌感到不满。同时，一些游戏服务也使用对方的分销渠道来接触消费者。例如，亚马逊 Fire 电视棒就支持谷歌 Stadia 游戏服务，亚马逊的云游戏平台 Luna 的数字控制器可以通过 Google Play 下载。

社交网络和直播

Facebook 掌控着部分全球最大的社交网络，但是该公司推出的电商和直播等服务重新定义了他们的竞争关系。谷歌的 YouTube 和亚马逊的 Twitch 在直播领域对抗，但是两家公司又因为他们的应用能够在对方应用平台上分销而受益。微软旗下职业社交网络领英在社交媒体领域与其他平台竞争，也在创造招聘收入方面对抗谷歌和 Facebook。

应用商店

应用托管平台是人们在互联网上访问软件的重要门户，已经逐渐成为引爆大型科技公司市场力量争论的导火索。苹果和谷歌运营着世界最大的移动应用商店，但是他们也在对方的平台上分销自己的应用。微软也为 Windows 设备和 Xbox 主机运营应用商店，它和 Facebook 就应用商店规则与苹果发生了争执。

企业软件套件

过去二十年，企业软件市场实现了爆炸式增长。包括 Facebook 在内的大型科技公司都已进入这一领域，成为了供应商。谷歌和微软在一系列企业产品上竞争，包括电邮、日历以及文本文档。

消息应用

这些公司为消费者和企业提供竞争性消息产品，同时需要对方的平台来分销以接触消费者。Facebook 通过 WhatsApp 和 Messenger 提供消费服务，其 CEO 扎克伯格将苹果称之为消息领域的竞争对手、其他领域日益显现的竞争威胁。