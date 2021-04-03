马斯克为特斯拉得州超级工厂招人：有高中文凭就可以

4 月 3 日消息，特斯拉公司正在为其位于得克萨斯州奥斯汀的在建超级工厂招聘员工，学历要求并不高，有高中文凭或许就可以上岗。

本周早些时候，公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上表示，得州超级工厂计划在 2022 年之前招聘 1 万多名员工。

此外，特斯拉招聘和人事总监克里斯・赖利 (Chris Reilly) 表示，特斯拉正在考虑“招收高中毕业并在特斯拉工作的同时能够继续深造的学生”。马斯克在他的推文中也简要介绍了这一公司政策。

赖利表示，特斯拉已经与奥斯汀社区学院、休斯顿 - 蒂洛森大学、得克萨斯大学和德尔瓦莱独立学区等几所学校建立了合作关系。

去年 7 月，这家电动汽车制造商选择在得州奥斯汀建设最大的汽车装配厂，正在招聘大约 5000 名员工。这家工厂将主要生产赛博皮卡以及销往美国东海岸市场的 Model Y 电动 SUV。

一年多前，马斯克曾表示，特斯拉员工在相应领域的技能和知识比学历更重要。2020 年 2 月，他在为人工智能团队招人时表示甚至不在乎某人是否只是高中毕业。

“博士学位绝对不是必须的。重要的是对人工智能的深度理解，以及以一种真正有用的方式进行编码的能力 (后一点才是真正困难的地方)，”马斯克在 Twitter 上写道。

他还补充说:“我不在乎你只是高中毕业。”

为了吸引更多员工加入麾下，马斯克周三说，工厂离机场只有 5 分钟的路程，离市中心只有 15 分钟，而且就在科罗拉多河边上。

就在马斯克开启最新一轮招聘宣传一天前，他劝粉丝搬到得克萨斯州，在 SpaceX 寻找合适自己的工作。

“请考虑搬到得克萨斯州的星际飞船基地或 SpaceX 其他基地，并鼓励朋友这样做！”马斯克周二在 Twitter 上写道。“SpaceX 对工程师、技术人员、建筑工人和各种保障人员的招聘需求正在迅速增长。”

马斯克周二表示，星际飞船基地预计在未来两年将增加数千名员工。

马斯克曾透露自己已经定居得州定居，去年 12 月提交给得克萨斯州的一份文件显示，他还把自己的私人基金会搬到了那里。