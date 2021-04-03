索尼新设 SynecO 公司，专注协生农法与增广生态系统技术

IT之家 4 月 3 日消息 索尼现已宣布成立 SynecO 公司，这家新公司，将推动专注于协生农法（Synecoculture）和其他与增广生态系统相关的环境技术的业务。

IT之家了解到，SynecO 是索尼创新基金的首期项目。索尼环境创新基金是 2020 年 9 月成立的企业风险投资基金，旨在培育新的环境技术。所谓协生农法（Synecoculture）是一种生态优化的栽培方法，利用植物特性和环境条件，让多种植物竞争和共存以实现最优生长。

索尼集团公司执行副总裁北野宏明表示：

“以协生农法™为最佳代表的增广生态系统一直是索尼计算机科学实验室全球议程中最富有成效的研究项目之一，其目的是为人类和社会做出长期贡献。在十多年的研究和实际部署中，我们已经展示了增广生态系统在全球环境和社会可持续发展问题上产生巨大影响的潜力，尤其是通过在非洲萨赫勒地区的努力，扭转了沙漠化趋势并提振了当地经济。面对气候变化、粮食不安全和全球流行病，在地球范围内大幅提升可持续性是非常迫切的，这使得我们比以往任何时候都更需要构建具有高度生物多样性的高功能生态系统。SynecO 的创立伴随着一种强烈的紧迫感，要让企业界、政府、国际组织、民间等多个利益相关者参与进来，SynecO 不仅致力于生态系统的恢复和推动粮食生产，还力求成为城市和生活空间的基础设施的一部分，以及加深人们对自然环境理解的新一代教育平台。现在，是我们团结起来为可持续发展的未来和对我们的文明进行变革的时候了。”