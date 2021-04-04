马斯克：全球电池供应短缺影响了特斯拉的产能

4 月 4 日消息，据外媒报道，在几乎独占电动汽车市场多年之后，特斯拉将在未来几年迎来大众、通用汽车以及其他公司的激烈竞争。与此同时，公交车和轻型卡车等商用车辆预计将开始大规模电气化。当然，特斯拉也并未坐以待毙，该公司也在高速前进，为即将推出的 CyberTruck 和 Semi 做准备。

所有这些趋势都表明，电动汽车即将成为主流。然而，电动汽车需求激增将需要大量的电池，而现有的电池供应链显然无法满足这种需求。特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)去年 10 月份就曾表示，电池短缺阻碍了特斯拉提高 Semi 的产量。在今年 1 月份的财报电话会议上，他重申了这一点，并称电池供应已经成为 “目前电动汽车普及的瓶颈。”

最近，马斯克在推特上对特斯拉 Semi 生产时间表发表了评论，称 “我们现有的电池数量太少，明年或许能够满足需求。”他后来在推特上澄清说：“需求不是问题，但近期的电池供应使得提高 Semi 产能变得困难，明年这种限制将不那么严重。”

松下能源北美公司电池技术副总裁赛琳娜 · 米克拉兹卡 (Celina Mikolajczak)说：“我们正在扩建供应链，以便能够供应运输行业。”她解释称：“一部手机只需一块电池，一台笔记本电脑需要 12 块电池，而电动汽车可能需要数千块电池。如何将一个行业迅速扩大 100 倍？你需要更多的原材料、熟练的人才和机器来提取原材料，需要工厂将原材料加工成电池组件，并将其装入电动汽车。”

咨询公司 EY-Parthenon 的合伙人詹姆斯 · 尼科尔森 (James Nicholson)在接受采访时表示，电池是电动汽车的关键部件，约占车辆成本的 40%。这就是为何包括特斯拉、通用汽车和丰田等在内的汽车原始设备制造商 (OEM)越来越多地在内部生产电池和组件的原因。尼科尔森说：“你不会希望这些价值流向其他地方。”

此外，电动汽车电池市场目前由亚洲公司主导。尼科尔森说，目前 97% 的电动汽车电池由中国、日本和韩国电池公司供应。欧盟委员会最近批准了一项数十亿美元的投资，用于在欧洲提高电池生产，美国政策制定者也在朝着这个方向前进。

在更上游，电池的原材料，特别是锂、镍和钴，带来了其他供应问题。尼科尔森说：“地下埋有大量的锂，这种物质并不匮乏，但却存在供应短缺问题，锂的价格无法支撑盈利开采所需的采矿投资。北美、芬兰和俄罗斯以及远东和中国都有丰富的镍，但也必须进行提炼，能做到这一点的地方有限，而且大部分位于中国。”

至于钴，其名声非常差，以至于汽车制造商正试图将其从生产中完全消除。米克拉兹卡说：“松下已经建立了生产无钴电池的技术，预计将在未来两到三年内实现商业化。”

回收电池也势在必行，不仅是为了避免废弃电池对环境的破坏，也是为了确保原材料有可靠来源。由特斯拉前首席技术官斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收企业 Redwood Materials，就是这一领域的先驱，该公司正在努力建立电池的循环供应链。施特劳贝尔最近打趣说：“最大的锂矿就在美国的废品抽屉里。”