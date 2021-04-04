《金庸无双 3》体验版放出，完整游戏将于下半年免费发布

IT之家4月4日消息 《侠客风云传》主策划、同人游戏《金庸无双》制作人 @吴亚古 今年 1 月宣布，同人 ARPG 游戏《金庸无双 3》将于 2021 年第三季度免费推出。4 月 2 日，@吴亚古 宣布，经过为期一年的开发，《金庸无双 3》体验版已经放出，游戏内容为三个小时。

IT之家了解到，吴亚古表示，体验版大约占 3~5% 的剧情进度。目前游戏开发总进度约 60%，预计在今年第三～第四季度完成游戏并放出完整版本。

下载地址：点此查看

以下为完整公告：

经过为期一年的开发，我们终于能将《金庸无双 3》的体验版释出。

《金庸无双 3》将回归到正统 RPG 的精神，以大量的剧情事件与互动为主；开放世界探索为辅，试图在剧情跟自由度中间取得一个更好的平衡。

目前体验版开放的内容约为三小时左右的游戏时间，而为了能够让团队更加心无旁鹜的开发游戏，我们也欢迎大家赞助加入内测，提前体验每一次的更新，内测群可以直接与制作团队互动、直接面对面的对团队做出建议。

体验版将开放新手村（卧龙岛）与苏州一带区域，地图也有个三四十张了。

体验版游戏章节如下：

《初出茅庐，卧龙出世》

《江南苏州，水乡风光》

《乞儿妙手，桃花蓉儿》

《雪中寻貂，钟灵毓秀》

《姑苏慕容，还施水阁》

《曼陀山庄，初遇小宝》

《梅庄斗剑，独孤传人》

《烟花三月下扬州，小小钦差，权倾一世》

《长乐帮主陷不义，流落海岛，心肝宝贝》

《少林遇郭襄足道，我行来犯，虚竹显威》

《勇闯十八铜人阵，七二绝技，泰山北斗》

《俏黄蓉同游大漠，铁尸现踪，九阴真经》

《龙泉剑谷歼恒山，义助浪子，同气连枝》

《烽火长城战萧峰，初遇郡主，蒙汉两难》

《大都风起云飞扬，明教争乱，江湖如棋》

《比武招亲争驸马，六脉纵横，九阳初现》

《终南山古墓疗伤，白衣仙子，愿做侠侣》

《暗涛汹涌华山派，君子心计，群邪辟易》

《飘渺峰迎战群魔，白驼少主，星宿老仙》

《毒女阿紫窃宝鼎，老魔小丑，岂堪一击》

《雪洞隐居织羽衣，血刀宝甲，又有何用》

新增区域：

扬州城、龙泉剑谷、恒山派、少林寺、华山派、青城派、飘渺峰、大雪山、大都城、草原部落、雁门关、古墓派

总地图张数超过两百张

新增日常玩法：

送信、挖宝、护镖、扫荡山寨、篝火奇遇、官府缉凶、茶会、期货炒汇系统

武学心得系统：

就算是低阶武功，也可以藉由参悟心得不断提高威力，打出极为可观的伤害！

侍女系统：

新增侍女双儿，会随时跟在主角身边协助战斗与一些生活系统的产出

面具系统：

易容改装，变幻莫测，随时改变自己的头像