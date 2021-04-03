Steam 喜加一：竞速动作类游戏《钢铁之鼠》免费领取，原价 70 元

IT之家4月3日消息 新的喜加一活动来了，Steam 商城现可免费领取 18 年上市的竞速动作类游戏《钢铁之鼠（Steel Rats）》，该游戏原价 70 元，免费领取时间截止 4 月 5 日凌晨 1:00。

IT之家了解到，该游戏也在 GOG 平台免费领取，有 GOG 平台账号的IT之家小伙伴可以领双份，虽然内容一样，但领两份更快乐。

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成为铁鼠帮的一员，保卫自己的城市，抵御外星机器人——垃圾佬的大军入侵。驾驶终极杀人机器——你火焰喷射、锯片丛生的狂暴机车，在四位独特角色间切换，突破成群结队的敌人，纵横捭阖，肆意破坏。

随性驰骋在《Steel Rats》的复古风未来世界。时代背景是上世纪 40 年代美国的架空版本。打点行囊，骑上你的镀铬座驾，从大举入侵的机器人部落手中拯救这座海滨小城。以独具风格的绝妙方式碾压你的敌人，上下游走，左右逢源，飞跃屋顶，穿过敌人出没的隧道，摩托就是你的武器。

竞速、射击、特技，一个游戏多样玩法！

是时候尝试点新玩意儿了。《Steel Rats》以一种前所未有的方式融合了多种游戏类型，包含 2.5D 视角特技摩托、动作竞速，以及精妙的平台跳跃、激烈的机车战斗。

飞驰狂飙，肆意破坏！

在对抗入侵的外星垃圾佬部落时，摩托就是你的武器。兼具近距离战斗和远程精准致命射击，装备了轮式锯片、鱼叉标枪，还有火焰喷射尾气，你的摩托简直是一辆移动军火库。我们相信你会找到一些有趣的方式来使用这些工具对你的敌人造成破坏。

骑出你的风格

发动你的引擎，掌握基于现实物理的摩托车操纵技巧，表演特技，熟练运用一系列能力和武器摧毁拦路垃圾佬。越有创意，越能尽情破坏，飞檐走壁、侧墙后空翻、一边倒吊骑行一边在半空释放破坏。

尽情冲刺，随意探索！

选择你想要扮演的铁鼠帮四位成员之一，并在途中随时切换角色。每位角色都拥有一项独特能力，以及专属于他们自己定制座驾的武器，让你能够对垃圾佬部落造成可观的伤害。