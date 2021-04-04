中国香港海关侦破走私案，含 300 张 CMP 30HX 矿卡

IT之家4月4日消息 根据中国香港特别行政区 TVB 电视台报道，4 月 3 日前后，中国香港海关在机场对面的海域发现一搜可疑渔船，利用吊臂将货物转移到另一艘快艇。海关迅速行动，但走私分子跳上快艇向内地水域逃去。随后海关便查货了这一批即将走私的货物，并拘捕了部分走私人员和渔船船主。

这是香港海关首次查获挖矿专用显卡的走私行为，这一批显卡近 300 张，预计为英伟达 CMP 30HX，但品牌未知。显卡正面没有贴标签，为双风扇设计，显卡挡板处没有任何视频输出接口。

IT之家了解到，，英伟达 CMP 系列首款矿卡于 3 月发布，最低端的 30HX 型号首先上市开售。此款显卡采用 TU116-100 核心，与 GTX 1660 Super 类似。显卡具备 1408 个 CUDA 核心、6GB GDDR6 显存，显存位宽 192-bit，速率 14Gbps。显卡的时钟频率为 1530MHz，加速频率 1785MHz。

海关指挥官表示，走私分子假扮工程人员混入工地限制区域，其快艇在夜间关闭灯光，在满布其它工程船的海域高速航行，对其它船只以及参与截击的海关人员构成极大危险。

除了这一批矿卡，本次中国香港海关还截获了大量花胶、海参、名贵洋酒、鱼翅、化妆品以及芯片等高价值产品，估计价值约 3100 万港币。海关指出，中国大陆地区经济恢复，对于高价值食材、电子产品的需求增加，因此海上走私行为开始频繁。自 2021 年起至 4 月 2 日，中国香港海关截获的走私货物总值达 1.2 亿元港币，较去年同期上升 1.1 倍。