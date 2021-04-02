Steam 3 月硬件和软件调查报告：英特尔占比 71.16%，1060 显卡依旧为榜首

IT之家4月2日消息 Steam 今日发布了截至 2021 年 3 月的硬件和软件调查报告。结果显示，目前英伟达的显卡、英特尔 CPU 占比依旧超过 70%，英伟达 GTX 1060 显卡依旧保持领先地位，占比 9.12%。

具体来看，4 核 CPU 的电脑占比达到了 41.4%，相比上个月略有下降；6 核 CPU 电脑占比 29.27%，环比增长了 0.51%。

系统以及内存方面，Win10 64 位系统占据绝对的领先地位，达到了 92.38%。16GB 内存的电脑最为普遍，占比 45.12%，而 8GB 内存电脑占比为 27%。值得注意的是，大于 16GB 内存的电脑占比 11.77%，持续增长中。

显卡方面，GTX 1060/1050 Ti 依旧占据前两名，不过有了小幅下滑；较新的 GTX 1650 占比 5.15%，位居第三位。从数据中可以看出，前十名中 AMD 显卡仅占一席，是 RX 580。最新的 RTX 30 系显卡中，RTX 3070 最受欢迎，占比达到了 1.24%

IT之家获悉，Steam 玩家的显示器分辨率中，1080P 占据绝对的优势，达到了 67.35%。其它分辨率较为平均，但 2K 分辨率的增长速度最快，目前占比约 8%。此外，VR 显示设备中，Oculus Quest 2 最受欢迎，V 社自家的 Valve Index 头显排名第三，占比 16.37%。