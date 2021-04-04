国际空间站又找到三处可能的漏气点，已成功填补

IT之家4月4日消息 据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯火箭航天业人士表示，俄宇航员本月在国际空间站 “星辰”舱段又找到三处可能的空气泄露点，并用密封胶将其填补。2020 年 10 月，宇航员首次在空间站找到一条裂缝，随后又找到一条。两个漏气点均于 2021 年 3 月被成功封堵。

俄罗斯宇航员在地面专家的指引下，于 4 月 2 日、3 日在漏气位置涂上了数层密封胶。专家表示，近期将计划检查过渡室的密封性，以判断上述措施是否有效。

IT之家了解到，今年 2 月 “进步 MS-16”货运飞船抵达空间站，带来了众多补给物资以及裂缝修补工具。此前的裂缝长度仅为 22mm，宽度约 100 微米，宇航员使用 3mm 直径钻头进行加工，并使用两种密封膏以及增强补丁填补裂缝。

此前有消息人士指出，美欧飞船在操控国际空间站定向时产生的非计划强大载荷，可能会导致俄罗斯 “星辰”号模块舱舱体出现密封失效的情况。消息人士还解释道：“推测空气是从密封口处泄漏的，这是电缆或者管道穿过舱体通往模块舱外表面的部位。‘联盟 MS-18’载人飞船 4 月将运来新的检漏器，进一步查找可能的泄漏部位。”

国际空间站此前的裂缝会导致国际空间站气压以每天最多 0.4 毫米汞柱的速度下降，远小于每分钟下降 0.5 毫米汞柱事故值，不构成危险。