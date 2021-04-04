一加智能手表 OnePlus Watch 详解：屏幕刷新率 50Hz，有望支持息屏显示功能

IT之家4月4日消息 一加首款智能手表 OnePlus Watch 于 2021 年 3 月 24 日随一加 9 系列手机发布。这款产品搭载 326 PPI AMOLED 显示屏，支持心率、血氧检测等功能，支持 GPS 定位、NFC、蓝牙 5.0，配备线性马达，售价 999 元。

一加手表的产品经理 Raymond Z. 近日在一加英文论坛中详细介绍了 OnePlus Watch 的开发理念以及参数信息，并透露手表未来有望通过 OTA 升级支持 Always-On 息屏显示功能。

产品经理表示，目前智能手表的续航问题对于用于体验的影响最大，因此手表开发时选择了 402mAh 大容量电池，保证了长达 14 天的续航时间。除此之外，手表选择采用 RTOS 而不是谷歌的 Wear OS，主要目的也是降低功耗，提升续航时间。

目前的智能手表大都采用 30fps 刷新率屏幕，产品经理表示，在技术团队的帮助下，从底层优化一加手表的显示效果，实现了 50fps 的刷新率，相比同行更加流畅。

IT之家了解到，针对用户提出的众多问题，一加产品经理在论坛中一一作出了回答。这款手表采用 ST32 + Apollo 3 + Cypress 三芯片处理器方案，其中 ST32 芯片具有很强的处理能力，同时负责屏幕显示。Apollo 3 低功耗芯片用于控制多个传感器，长期监测健康数据。Cypress 芯片是一款专业的通讯芯片，用于蓝牙连接功能。这三颗芯片能够协同作用，最大程度提高系统效率、降低功耗，并保证屏幕以高帧率运行。

一加此款手表同时具备麦克风以及扬声器，支持 IP68 级别防水。产品经理表示，在手表浸入水中以后，通过扬声器的振动有助于将水排出开孔。此外，手表还具备 4GB 的存储空间，有 2GB 可以为用户所用，能够存储大约 500 首歌曲。

针对想要更换自定义表带的用户，产品经理表示此款手表的表带宽度为标准的 22mm。另外，关于用户十分关心的 Always-On 息屏显示功能，产品经理表示目前正在研究其对于功耗的影响，因为这会增加将近 50% 的功耗。一加手表团队很希望获知用户对于息屏显示功能的看法，并表示有望在后续 OTA 升级中提供这项功能。

一加官方英文论坛原文：点击打开