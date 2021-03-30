3799/4999 元起，一加 9/Pro 今日开售：骁龙 888+ 哈苏手机影像

IT之家3月30日消息 一加 9 和一加 9 Pro 于 3 月 24 日正式发布并将于今日上午十点准时开售。

一加 9 手机 8GB+128GB 版本售价 3799 元，12GB+256GB 售价 4299 元；

一加 9 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5499 元，12GB+256GB 售价 5999 元。

一加 9 采用后置双主摄设计，整机轻至 183 克，厚度为 8.1mm，采用独家双层 AG 工艺与首创漫反射渐变纹理，拥有黑曜、鲸蓝、紫翼三种配色。一加 9 Pro 则拥有闪银、绿洲、黑洞三款配色。



屏幕方面，一加 9 出厂逐一色彩校准，支持 120Hz 刷新率、HDR10+ 认证、前后双光感和 8192 级自动亮度调节。一加 9 Pro 屏幕支持 1Hz 到 120Hz 自适应刷新率，官方称相同电量下微信读书可以多看 6 个多小时，至高降低 50% 的屏幕功耗。







此外，一加 9 全系标配 “铁三角”—— 骁龙 888 旗舰级移动平台 + 满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，还配备有横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。

IT之家了解到，一加 9 全系标配 Warp 闪充 65T，官方称充至 100% 只需 29 分钟。一加 9 内置 4500mAh 双电芯大容量电池，充电头兼容 PD 等协议。一加 9 Pro 还支持 50W 无线超级闪充，43 分钟即可 100%。

影像方面，一加 9 全系搭载 IMX766超广角镜头，拥有 5000 万像素，新增 “自由曲面镜头”。一加 9 Pro 首发搭载 4800 万像素 IMX789 传感器，拥有 1/1.35 英寸面积与 16:11 的独特比例，支持光学防抖和 8K 30fps/4K 120fps 视频拍摄，可实现 12-bit RAW 输出。

系统方面，一加 9 系列搭载与氢 OS 深度融合的 ColorOS 11 for OnePlus，在设计、便捷功能、游戏体验、系统流畅性上全面更新，同时加入一加特色功能。

一加 9 系列还支持 “哈苏自然色彩优化”，让用户无需进行繁琐后期；“哈苏专业模式”可自由调节所有核心参数，峰值对焦功能精确手动对焦，一加 9 Pro 还能拍摄 12 位色深 RAW，提升后期空间。

