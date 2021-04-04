AMD 锐龙 PRO 5750G 桌面 APU 跑分：单核成绩小幅超过 i9-10900K

IT之家4月4日消息 AMD 锐龙 5000 系列桌面处理器已经问世，但搭载核显的锐龙 PRO 系列新品还未发售。该系列专为企业用户以及 OEM 厂商设计，相比民用版本增加了安全性能，目前的旗舰型号为 4750G。

根据外媒 NotebookCheck 消息，锐龙 PRO 5750G 处理器的 CPU-Z 跑分信息今日再次得到曝光，单线程、多线程成绩均超过上一代 4750G 。

▲ 图片来自 NotebookCheck

IT之家获悉，AMD 5750G 处理器为 8 核 16 线程设计，采用 7nm 制程，具备 AVX2、FMA3 等指令集，但不支持 AVX 512。此款 CPU 全核烤机频率可达 4.8GHz。

跑分结果显示，在 CPU-Z 1.95.0 版本下，单线程分数为 623.6 分，多线程分数达到了 6335.8 分，均超过了英特尔 i9-9900KF。后者同样为 8 核 16 线程设计，睿频频率 5.0GHz。

外媒同时对比了英特尔 i9-10900K 10 核处理器。结果显示，AMD 5750G 单线程跑分成绩领先 6.78%，但由于核心数量的限制，多核成绩相比 i9-10900K 落后了 14.22%。

IT之家了解到，目前 AMD 4750G 处理器不进行零售，仅随 OEM 主机一同发售。最新的锐龙 PRO 5000 系处理器将采用 Zen3 架构，集成 Radeon 核显，预计于今年正式发布。