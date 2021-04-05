诺基亚高管详谈 Open RAN 面临的最大挑战，称有信心面对竞争

北京时间 4 月 4 日消息 据外媒 FierceWireless 报道，诺基亚移动网络业务总裁 Tommi Uitto 表示，Open RAN 仍有挑战需要克服，同时他认为诺基亚可能会面临来自新供应商的竞争。

在诺基亚努力扭转颓势的同时，该公司并不想因为忽视 Open RAN 而失去任何机会，在上周该公司的 “2021 年资本市场日”活动上，Tommi Uitto 称 Open RAN 是诺基亚在未来赢得市场份额的高度战略性话题。

Tommi Uitto 在接受 FierceWireless 采访时表示：“通过成为 Open RAN 领导者，我们可以在一些我们目前没有参与的网络中赢得基带或 RUY 业务，或者两者兼具。”他补充说，这意味着，在这两个领域，诺基亚都面临着来自新进入者的竞争。现在，诺基亚在基带平台、SoC 和其他功能方面都处于更好的状态。

然而，他表示，虽然一些运营商可能需要并希望使用支持 Open RAN 的设备，但这并不意味着他们总是会从不同的供应商那里购买产品。

“对他们来说，这是灵活性和能力，例如在网络的某些部分可以混合和匹配不同的供应商，在网络的其他部分使用来自同一供应商的 RU 和基带，只要它们支持 O-RAN，这样他们在未来就能拥有灵活性。”Tommi Uitto 说。

他还谈到，如果 Open RAN 解决方案不是一个好产品，那么运营商可能不会选择它，特别是如果这个解决方案会损害他们最有价值的资产——频谱的话。

Tommi Uitto 在面对来自新玩家的挑战时说：“在频谱效率方面，运营商不太愿意做出妥协。”

运营商一直想充分利用其频谱资源，但总的来说，相较于农村地区，频谱效率在数据消耗较多的密集城市地区会尤为关键。

虽然诺基亚是第一个承诺致力于 Open RAN 兼容设备的主流 RAN 供应商，但全球运营商都已经普遍表现出了对 Open RAN 的兴趣。

Dell'Oro Group 在 2 月份的一份报告中预测，到 2025 年，全球 Open RAN 收入将占整体 RAN 市场的 10% 以上。

在欧洲，西班牙电信（Telefonica）和沃达丰（Vodafone）一直在积极进行 Open RAN 试验。今年年初，这两家运营商与德国电信（Deutsche Telekom）和 Orange 一起承诺，将共同致力于 Open RAN 的实施和部署，并签署了一份谅解备忘录，以确保该技术能够像传统的 RAN 产品一样具有竞争力。

同时，日本的乐天移动（Rakuten Mobile）正在通过其 Rakuten Communications Platform（RCP）产品向国际运营商输出其虚拟化云原生网络建设中获得的技术经验，RCP 中包括与 Altiostar、Airspan、Mavenir 和诺基亚等厂商合作的供应商产品组合。诺基亚参与了乐天移动的 4G 网络建设，作为合作的一部分，诺基亚向 Altiostar 开放了其远程射频头的接口。

在美国，Dish network 正计划使用开放架构构建一张云原生 5G 网络。Verizon 表示，该公司在推动 vRAN 发展的同时也在积极探索 Open RAN 技术，AT&T 也在其网络中引入了开放接口。

Open RAN 面临的挑战

谈到目前 Open RAN 面临的最大挑战，Tommi Uitto 列举了一些技术和操作上的问题，包括需要一个更加标准化的蓝图。

为了解决这些问题，诺基亚一方面在推动公司内部努力，另一方面也在与运营商、其他 Open RAN 供应商以及半导体公司展开合作。

其中一个问题涉及到所谓的配置文件——它在不同类型的 RU 和基站之间具有 RF 配置。在这方面，诺基亚与运营商和其他 Open RAN 供应商在特定的配置文件上进行了合作。

Tommi Uitto 表示：“令人担忧的是，有这么多这样的配置文件，然后是子配置文件，因此排列开始变得相当多，管理起来很困难。”他补充说，文件添加可以通过某些技术来解决，比如为不同的配置文件准备处理器，或者使用 FPGA。然而，在 FPGA 方面，他承认诺基亚 “出于成本、功耗和易于编程方面的原因，并没有特别热衷于使用太多的 FPGA”。

由于上述原因，2019 年诺基亚在针对 5G 基础设施芯片的 FPGA 方面遇到了一些麻烦，自此之后，诺基亚在其 5G 基站产品组合的 ReefShark 芯片组中已经转向了定制的 SoC。到 2020 年底，诺基亚 43% 的出货量是基于新的 ReefShark SoC，目标是今年达到 70%，从 2022 年起则将全部为 ReefShark SoC。

Open RAN 的第二个挑战是 Tommi Uitto 所说的 “基站的重新聚合”，因为网络在将 RU、DU 和 CU 的各个元素分离出来，并引入不同的供应商后，变得非常分散化。

“我们正在与运营商和其他 Open RAN 供应商合作，从而找出重新聚合的最佳方法。”Tommi Uitto 说。不仅要确保不同供应商之间的互操作性，还要优化网络性能、网络运营、生命周期管理，并确保标准版本升级和功能路线图保持一致。

他认为，相较于对待每个实施就像是对待自己的系统集成项目一样，蓝图的工作方式或 “操作标准化”可能是更好的选择。

“如果是系统集成，那么它将开始变得非常定制且不可重复”。他说。“因此。具备一些行业实践和事实上的做法来做这些事情，以重新聚合基站，可能是获得正确性能的最好方式。”

第三个挑战是与半导体公司的合作，其中涉及到通用云计算，Tommi Uitto 表示这并不是很有效的资本支出或运营支出，后者涉及到基带中 Layer 1 处理的功耗。

他说：“目前包括半导体公司在内的整个行业，正在想办法解决这一问题。”

不久前，美国联邦通信委员会（FCC）就 Open RAN 的发展进行了正式讨论，并商讨了该机构和其他美国政府机构应该采取哪些措施来刺激该技术的发展。

Dell'Oro Group 上个月预测，未来六年内 Open RAN 的全球销售收入预计将以两位数百分比的速度增长，在 2020-2025 年的预测期内，Open RAN 的累计投资（包括硬件、软件和固件，不包括服务）预计将达到 100 亿美元。

Dell'Oro Group 副总裁兼分析师 Stefan Pongratz 表示：“在过去的六个月里，关于 Open RAN 的总体态度已经发生了明显的改变。现在的疑问不再是 Open RAN 是否会发生，更多的问题在于 Open RAN 到来的时间和范围。”