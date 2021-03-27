任职 15 年，诺基亚手机老将 Juho Sarvikas 卸任 HMD CPO 一职

IT之家 3 月 27 日消息 诺基亚手机 15 年的老将，Juho Sarvikas 已经卸任 HMD CPO（首席产品官），其在今天发布的推特中确认该消息。

Juho 作为 HMD 全球 CPO，负责带来新的诺基亚手机和诺基亚 Android 智能手机。自 2016 年 HMD Global 成立以来，他一直在 HMD Global 工作。

但他与诺基亚的关联时间更长，他甚至曾在微软工作过，当时微软拥有诺基亚品牌。他曾负责将诺基亚 Lumia 智能手机成功引入美国，并与包括 Sprint 在内的运营商建立了关键的战略合作关系。

HMD Global 还在 2020 年 6 月任命他为北美地区副总裁，作为公司推动北美业务发展的一部分。所以，Juho 之前扮演的是 HMD CPO 和北美副总裁的双重角色。

IT之家了解到，作为 HMD 全球的 CPO，Juho 做出了一些出色的产品决策，比如从诺基亚 3310 开始，带来诺基亚经典产品的复刻版本。虽然始终难以撼动如今饱和的智能手机市场，但诺基亚手机开局不错。但 2019 年和 2020 年的供应链问题和一些产品决策极大地损害了诺基亚的市场份额，特别是在智能手机市场份额方面。

不过，诺基亚移动准备在 4 月 8 日公布新的产品阵容，展望未来，祝愿 Juho Sarvikas 在未来的工作中一切顺利。