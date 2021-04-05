OPPO 申请可拆卸设备专利，类似微软 Surface Book

IT之家4月5日消息 企查查 App 显示，3 月 9 日，OPPO 广东移动通信有限公司公开了 “移动终端及其主机端”专利，公开号为 CN112470452A。

专利摘要显示，一种移动终端及其主机端，移动终端包括显示端 (10)和主机端 (20)，主机端 (20)包括主体部 (21)和支撑组件 (22)，主体部 (21)开设有收容槽 (A)；支撑组件 (22)包括与主体部 (21)转动连接的第一支撑件 (221)和第二支撑件 (222)，支撑组件 (22)具有收折状态和展开状态，收折状态时第一支撑件 (221)和第二支撑件 (222)均收容于收容槽 (A)内，在展开状态时第一支撑件 (221)与第二支撑件 (222)旋出收容槽 (A)，第一支撑件 (221)和第二支撑件 (222)界定夹持槽，当显示端 (10)夹设于夹持槽时，第一支撑件 (221)和第二支撑件 (222)分别接触于显示端 (10)的前表面和后表面，使得显示端 (10)竖直或倾斜地侧立于主体部 (21)。

从专利描述可以看出，图片下方的部分为主机端，上方的部分为显示端，二者通过支撑件连接，且可进行拆卸，这个设计有些类似微软的 Surface Book。

IT之家了解到，OPPO 去年还申请了一项折叠屏相关专利，看来 OPPO 已着手布局折叠设备与可拆分设备了。