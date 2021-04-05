格力关联公司公开 “菜谱的推荐方法”相关专利，冰箱可识别食材并确定做法

IT之家4月5日消息 企查查 App 显示，4 月 2 日，珠海格力电器股份有限公司、珠海联云科技有限公司公开 “菜谱的推荐方法和装置、存储介质、电子装置”相关专利，申请日期为 2020 年 12 月 28 日，公开号为 CN112597394A。

专利说明显示，随着人们生活水平的提高，人们的用餐观念从如何 “吃饱”已经逐渐转变为如何 “吃好”，在保证饭菜美味可口的情况下越来越多人开始关注营养搭配、如何合理规划饮食，根据人体需求摄取各类营养物质保障人们健康水平成为了智慧生活的发展趋势。

目前有许多关于健康饮食的研究和向用户推荐美食菜谱的方案，帮助人们改善营养结构，合理搭配饮食和一日三餐。但一方面由于过于专注营养搭配往往忽略了用户的饮食偏好，或者过于注重饮食偏好导致忽略了营养均衡搭配，可见目前的推荐方案不够智能，因此在用户营养摄入均衡的同时又能保证所推荐菜谱美味可口成为了食谱推荐的目标。

IT之家了解到，该申请公开了一种菜谱的推荐方法和装置、存储介质、电子装置。其中，该方法包括：

通过冰箱内置摄像头采集所述冰箱内的图像；

识别所述图像中包含的已有食材；

根据所述已有食材和营养摄入标准确定推荐菜谱。

该申请解决了相关技术中已有菜谱推荐方案不能兼顾用户营养摄入均衡和菜谱口味的技术问题。