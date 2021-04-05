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LG 关停手机业务，但仍计划向部分机型提供 Android 12 更新

2021/4/5 13:38:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 5 日消息 LG 电子今日表示，该公司手机业务将逐渐关闭，预计在今年 7 月 31 日前完成，部分现有机型仍然在售。

值得一提的是，在新闻稿中，LG 表示，它将“为现有移动产品的客户提供服务支持和软件更新，时间段将因地区而异”。此外，在该公司的韩国网站上，LG 已经进一步阐述了他们的软件更新计划。

LG 公司表示，将按照之前宣布的那样，继续为支持的机型推出 Android 11 操作系统更新。更重要的是，他们甚至计划为一些设备推出 Android 12 的更新。不过，他们警告说，在测试更新时，他们的操作系统升级计划可能会根据谷歌的分发时间表和每个设备的性能进行调整。如果 Android 12 更新在测试过程中出现任何重大问题，LG 有可能会放弃发布更新的计划

IT之家了解到，目前 LG 已经向其少数设备推出了 Android 11 更新，包括 Velvet、V60 ThinQ 和最近的 G7 One。其它有望在今年晚些时候获得更新的手机包括 G8X、G8S、Velvet 4G、Wing、K52 和 K42. 如果该公司真的能够推出 Android 12 更新，那么预计只会登陆其推出时预装 Android 10 的旗舰手机，如 Velvet、V60 ThinQ 和 Wing。

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关键词：LG

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