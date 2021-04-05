LG 放弃手机业务，世界失去了一个充满想象力的厂商

LG 手机业务的溃败其实早有预兆，今年 1 月，LG 电子 CEO 权邦锡（Kwon Bong-seok）表示，对于亏损的业务，所有的选择都摆在台面上。“在全球市场上，移动业务（主要指智能手机）方面的竞争越来越激烈。我们现在对所有可能性都敞开大门，并且正在彻底审查我们的未来计划。”

上个月，韩国《东亚日报》的消息则更为直白：LG 电子可能会“关闭”其智能手机业务，而不是“出售”。报道称，与德国大众汽车公司和越南 Vingroup JSC 就可能出售智能手机业务进行的谈判似乎已经失败。

今天，结局终于到来。

LG 在国内也曾有短暂的辉煌，但或许因为过早退出中国市场，国内用户对它的印象，远不如其同乡三星那么深刻。

LG 在中国起步于非智能手机时代，国内用户对它最初的印象，始于一些跟“甜品”有关的名字，那时候的 LG，仿佛全盛时代韩国爱豆，来到中国这片偶像文化尚未启蒙的地方。用独特的设计，成了一颗闪亮的明星。

现在，新浪数码带您回顾一下 LG 手机曾经的代表作们。

甜点时代：

I Chocolate U

对比如今千篇一律的全面屏，非智能手机时代的设计总是那么让人怀念。甚至包括名字，LG Chocolate 听起来就是一种甜美的味道。

行货“爱巧克力呦”加上韩国姐姐甜美笑容，也算是神翻译了

这款滑盖手机的设计简单利落，但细节极为精致，在 2006 年，山寨机那波热潮刚刚过去，国产手机是真 - 没有设计的设计，对比之下，这个黑色的光滑温润的产品显得极为精致，玻璃纤维材质和钢琴烤漆工艺也极为讲究。

最初只有黑巧克力，后来出了白巧，粉巧，红巧

当红色的轻触式感应操作键盘亮起，则在温润中呈现了一点点科技的含义。这款 06 年的手机还用搭配偶像，玄彬和金泰熙搭配‘一碰你就脸红’广告，成了高端白领最爱。

冰淇淋

LG 冰淇淋手机是这家公司又一款以甜品命名的热卖产品。虽然同属甜美系，但跟巧克力不同的是，它是一款翻盖手机。

名副其实冰淇淋（图片来自 ePrice）

08 年的时候，iPhone 刚刚起步，安卓尚未出世。那个年代想做一款热卖产品，不用考虑什么内容或者生态，但外形一定要好看。

简单干净

LG 抓住了智能手机时代之前的最后一次机会，给职场带来一款漂亮的翻盖手机，粉色款是它的广告主打色，除了圆润漂亮的后壳和 2.2 英寸的彩色屏幕。征服市场的，其实，翻盖背后的一排 LED 灯，在有信息到来时候，藏在粉色半透明手机壳下的 LED 灯组亮起，组成俏皮可爱的表情（当时叫颜文字），并会随着情景变幻。

谁说只有 RGB 具备加成属性

以现在的手机技术来看，用一组 LED 灯征服市场简直不可思议，但 LG 冰淇淋确实就这样成功了。在那个夏天，这款可爱的手机，就这样留在了人们记忆里。

联名跨界款先行者

vivo + 蔡司，一加 + 哈苏，这些手机厂商跟相机传统老牌的合作的范例，LG 其实在 15 年前就玩过了，还是一次跨界俩：奢侈品 Prada，和镜头厂商施耐德（Schneider-Kreuznach）。

LG KE850 Prada

另外，这款手机还是电容屏的。许多人认为 iPhone 是首款采用电容式触摸屏的手机，但实际上，从发布和开售时间来看，LG KE850 Prada 都比苹果早。而且还开了跟奢侈品联名的先河。

跨界合作

LG KE850 Prada 于 2006 年 12 月 15 日发布，从名字可以看出，LG 这款手机的是他们与时尚品牌 Prada 的合作，当年走奢侈品路线，还有个皮套捆绑在一起销售，突显了它作为时尚单品的地位。还找来了施耐德（Schneider-Kreuznach）跟自己合作，当年 200 万像素算是相当豪华的相机配置，并且支持 15 fps 帧率的 400 x 240 像素视频录制，老德味了。

镜头来自施耐德

但，奇怪的是，Prada 这款手机的发布和设计并没有引起人们太多注意，上市的前 18 个月里售出了 100 万台，知名度也远不如同期的苹果产品。

LG 勇于创新但叫好不叫座的命运，大概就是从这时候开始的。

谷歌亲儿子制造者

LG 也有一段与谷歌的光辉岁月 —— 这家公司为谷歌制造了 Nexus 4 和 Nexus 5 两代产品。

Nexus 4 的设计感很强

Nexus 系列一直被网友戏称为“谷歌亲儿子”，因为这个系列产品是谷歌研发的以原生 Android 为主的智能手机，最新的 Android 系统一定会最先登陆这个系列。不过早期的 Nexus 并不是由谷歌生产制造，而是交给其他厂商代工。

Nexus 5 双色风格简洁

最早帮谷歌代工的是 HTC 和三星，而到了 Nexus 4 和 Nexus 5 这两代，则交给了 LG。能与谷歌合作打造 Nexus 系列，本身也证明了当时 LG 生产制造能力，而且这两代产品在设计上也很考究，尤其是 Nexus 4 背部的玻璃盖板让人眼前一亮。

Nexus 4 背面极具特色的玻璃盖板

这种带有全息点图案的平板玻璃，会在适当的光线下若隐若现，这在当时能给人们带来的很强的科技感。Nexus 4 的摄像头也有很大改善，这主要源自谷歌和 LG 的软件调教。唯独遗憾的是这款手机不支持 LTE，这在当时不太容易让人接受。

尽管如此，新机依然大受欢迎，一经上市就迅速售罄。

Nexus 5 背面设计很纯粹

Nexus 5 则是另一种设计，后壳采用了塑料材质，设计却非常干净、利索。其上下弧形设计也提升了这部手机握持时的手感。Nexus 5 各个方面的表现都相当出色，唯独相机部分，与当时的 iPhone 5S 和 Lumia 1020 相比，还有一定的差距。

天马行空那些年

LG 的奇思妙想要从 G Flex 这个系列说起。这个系列之所以让人印象深刻，是因为它有一块弯曲的屏幕，整个造型就像一根香蕉。

俗称“香蕉机”

在当今这个时代，我们看过了柔性屏、折叠屏手机，或许会觉得把手机做弯没什么稀奇。但在那个年代，把屏幕做弯不是件容易的事，尤其是还得考虑弯曲电池的问题。好在 LG 的硬件研发实力过硬。

你见过“弯”的手机吗？

LG G Flex 系列出过两代产品，第一代算是一次尝试，第二代则解决了一代很多问题。二代的屏幕边框更小，握持手感也更佳，无论一只手还是两只手都会因为机身那道曲线，而更加舒适。

拿在大街上就很拉风

你问除了奇妙的手感，手机变弯了有什么好处？当然是，够独特，够凡尔赛，拿出去倍儿有范儿。不过也会遇到一些问题，比如阅读时你要忍受屏幕弯曲带来的视觉效果。

非常的遗憾，关于第三代 G Flex，我们只能在各种传闻中看到了，LG 最终放弃了这个系列。

LG G5 模块化践行者

在 16-18 年时候，模块化曾经被行业内人士认真的讨论过一番，并且有 Project Ara 这样的前沿项目。

但真正敢想，还敢做出来的，其实只有 LG。

LG 的模块化手机概念图

LG G5 亮相与 16 年的巴塞罗那 MWC 大会上，这部看起来平平无奇的手机，内含极其深刻，比如 16 年就用上了可以熄屏幕显示的的 2K 屏。但最大亮点是采用了模块化设计，比如电池跟下巴连载一起，可以拿出来换掉，这个叫 Magic Slot 的插槽，还可以换成 HiFi 模块，这样它就变成了一台音乐发烧友最爱的 HiFI 手机，或者换个相机手柄模块，在拍照体验方面会有大幅改进。

实际产品是这样的

这种想法非常有意思，但结果却并不美好，三星 / 苹果没想过吗？当然不是，模块化的想法固然很好，但却没有那么多用户购买其他模块（而且也没几个），而且模块仅为 G5 设计，一换代不能用了…… 这让最大的特色成了最明显的鸡肋，而且因为模块化的方式，导致机身防水，接缝细节等都不如一体化的手机，牺牲了细节。

当年的 HiFi 模块是 B&O 合作产品

最终，所有手机厂商们还是在一体化的方向上迅猛前行，更强的摄像头，更小的 HiFi 芯片取代了模块，这个看起来很美好的想法，永远的停留在了那个时候。

相机手柄模快

LG G5 在全球范围内都没能打败同期的三星 S7，这款手机失败之后，LG 手机也退出了中国市场。它的衰败，从那时候开始一步步加剧。

LG Wing 5G 旋转屏的首创者

虽然离开了中国市场，但 LG 依然活跃在其他国家和地区。这家公司也没有因为在中国市场的失利，就断绝了天马行空的念头，反而更加大胆。

LG Wing 5G 绝对是 LG 最勇敢的尝试。这款手机前面的屏幕可以旋转过来，露出下面的小屏，形成一个“T”字形。我们过去见过为了“全面屏”而生的滑盖设计，为了更大屏幕的双屏和折叠设计，这种旋转屏幕设计还是第一次。

LG Wing 5G 的屏幕可以旋转

LG Wing 5G 旋开之后，用户可以在下面屏幕进行操作，上面的横屏用来显示画面，直接让显示空间增加了一半，甚至可以倒过来使用，让那块小半屏显示更多内容。LG 也对这种旋转“T”型设计做了专门的交互，以此发挥它的优势。

LG 为“T”形态做了应用适配

不过也很遗憾，并不是所有开发者都会为 LG 这种形态做专门的适配，毕竟这家公司的手机业务早已无法和苹果、三星这样的“庞然大物”相提并论。这就注定，即便有好的想法，另辟行径，也很难走的更远。

LG Wing 5G 有很大想象空间

但不得不说，LG 的创新精神值得我们肯定，并且它敢于尝试。现如今手机市场竞争越来越激烈，拿出“与众不同”的产品，就意味着要冒更大风险，不是所有厂商都愿意做这样的尝试。

对于中国用户来说，LG Wing 5G 或许是一款比较陌生的产品，但依然有不少极客玩家，想尽办法一睹这款手机的芳容。

总结：

LG 智能手机的一生，“脑洞很大”“叫好不叫座”是必须有的标签。这家厂商从非智能机跨越到智能机时代，曾经辉煌过，名扬四海；但它最显著的特质，却是能在一个思维固定的市场中，造出一些思路极为清奇的产品，如果是山寨小厂，这很常见。但对一个当年几乎跟三星齐名的大厂来说，有勇气做这些改变着实难得。看看现在 top10 一年又一年的重复，你会更明白 LG 曾经给用户带来过那些快乐。

但或许也正因为这个特质，让 LG 手机总给人一种主流厂商中的非主流角色的感觉，而这家厂商又远不如它的韩国同乡或美国同行那样会塑造品牌，一些本可以称为伟大的创新，就这样成了手机玩家心中的遗憾。

手机行业仍在不断向前，但形态已经接近稳定，竞争的方向，逐渐走向芯片 / 算法这些更高精尖也更隐秘的方向。我们未来仍会看到更多有趣的产品，但类似 LG 的奇思妙想，只能在回顾历史的时候看到了。