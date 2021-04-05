微软 Lumia 950 XL 被成功刷入 Android 12 系统

IT之家 4 月 5 日消息 微软 Lumia 950 XL 于 2015 年发布，是微软最后一款搭载 Windows 10 Mobile 的智能手机，如今微软将其移动工作的重点放在了安卓系统上（通过发布安卓手机的应用以及自家的安卓系统手机）。

与此同时，黑客们一直在关注如何在老款微软 Lumia 手机上刷入其他操作系统（包括 Windows 10）。本周，开发者 Gustave Monce([email protected])就成功在 Lumia 950 XL 中刷入了 Android 12 系统。

IT之家了解到，Lumia 950 XL 的 Android 12 还处于非常早期的阶段，首先，Android 12 正式版本身就还没有正式发布。谷歌已经发布了几个开发者预览版，但稳定版的操作系统，代号为 Android S，直到今年秋天才会推出。

其次，虽然 Monce 表示 Lumia 950 XL 的这个构建版本包括了对手机触屏和蓝牙的支持，但它缺乏对硬件加速图形的支持，这意味着用户界面会很慢，游戏或播放视频等可能无法进行。

此外，该系统还可能需要很长的时间来安装，大约 12 分钟。

也就是说，如果你有一部旧的 Lumia 950 XL 手机躺在那里，不介意可能会把它弄坏，并了解如何刷入 FFU 文件，那么你可以尝试把你的旧手机作为一个 Android 设备使用。