三星推出阿迪达斯特别版 Galaxy Buds Pro

IT之家4月5日消息 三星现在与阿迪达斯合作推出了一款联名版的 Galaxy Buds Pro 真无线耳机。三星 Galaxy Buds Pro 阿迪达斯特别套装将于本周晚些时候在韩国发售，采用了经典的白色和绿色组合，与阿迪达斯色调相呼应。

IT之家了解到，三星 Galaxy Buds Pro 阿迪达斯特别套装售价 27.9 万韩元 (约合 1624 元)，特制的 truly 无线耳机将于 4 月 7 日晚 7:30 在韩国上市。该套装包括 Galaxy Buds Pro、阿迪达斯 original snapback 包和一张适用于阿迪达斯 Stan Smith 运动鞋的优惠券。

据悉，三星 Galaxy Buds Pro 特别版拥有 Adidas original 主题，它可以在连接的 Galaxy 智能手机上使用自定义的锁屏、图标、呼叫和消息界面，还会添加阿迪达斯官方商店的快捷图标。

值得一提的是，snapback 的外壳是用回收塑料制成的，Galaxy Buds Pro 使用了 20% 的环保消费后材料 (PCM)来减少污染和浪费。

三星电子的一位高管表示 :“我们计划推出这款特别版是为追求价值消费的消费者准备的，尤其是 MZ 一代对可持续产品和时尚感兴趣的人。未来，我们将继续通过与各品牌进行有意义的合作，加强 Galaxy 独特的生态友好型生态系统。”