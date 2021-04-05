4 月 6 日小米科技园开放日：签到送 “生生不息”果冻挎包，卢伟冰将参与晚会

IT之家4月5日消息 今年是小米成立 11 周年，近日将举办一系列米粉节特别活动。小米官方表示，将在 4 月 6 日举办小米科技园 OPEN DAY 开放日活动，提前报名预约的米粉可以到科技园参观。4 月 6 日当天，不仅有小米、米粉共创的才艺晚会，也会有游园赏樱、现场抽奖、直播等活动。

小米官方表示，参与 OPEN DAY 开放日的米粉，签到后可以领取一个专门定制的 “生生不息”主题透明果冻挎包。

此外，小米官方表示，园区的活动布置也已经接近完成，可以看到 “生生不息”海报以及搭建好的舞台以及灯光，卢伟冰将在才艺晚会上亮相，届时会有米粉带来的乐队、RAP、街舞等表演。

IT之家了解到，雷军在 2020 年末小米 11 发布会前夕表示，将在来年疫情结束后举办米粉开放日，明天即将兑现承诺。小米科技园位于北京市海淀区西二旗附近，于 2019 年正式开园，被小米员工称作 “清河三里屯”。科技园一共建设了 8 栋办公大楼，可容纳超过 16000 名员工。科技园内有着肯德基、星巴克等连锁餐饮，还具备健身房、美发店、篮球馆、医务室等。小米之家全球总店位于小米科技园 A 栋，共两层，占地 1600 平米。

除此之外，在 4 月 6 日的开放日，小米智能厨房将首次对外开放。小米集团总裁表示，小米同事将使用米家厨电为大家制作真诚热爱大肉串、蛋挞、一面吐司、黑科技咖啡等，还有特别为大家准备的小米创始人同款初心小米粥。

IT之家提醒大家，没有成功报名的米粉，可以于 4 月 6 日在抖音观看直播，节目单如下：