微软 46 岁了，官方换上彩色复古 Logo

IT之家 4 月 5 日消息 美国当地时间 4 月 4 日，是微软公司成立 46 周年的日子。微软官方 Twitter 发布了一条庆祝内容：微软成立于 1975 年 4 月 4 日。#NewProfilePic 和横幅，以帮助我们庆祝 46 年来的风格。

2019 年比尔盖茨曾在 Twitter 上表示，“当保罗和我一起创建微软的时候，我们相信电脑会改变世界。但我们从来没有想到 , 一路上我们会有多开心。”2021 年 4 月 4 日这天，比尔盖茨没有发话。最新推特内容显示他正在关心新冠病毒疫情传播。

2018 年 10 月 16 日，由于出现非霍奇金淋巴瘤 (nonhodgkin's lymphoma , 简称 NHL)并发症，微软联合创始人保罗 · 艾伦去世，享年 65 岁。

微软（Microsoft）是美国一家跨国计算机科技公司，以研发、制造、授权和提供广泛的计算机软件服务为主。总部位于美国华盛顿州的雷德蒙德，最为著名和畅销的产品为 Microsoft Windows 操作系统和 Microsoft Office 办公软件，以及 Xbox 的游戏业务，还有Azure 云计算业务。

公司于 1975 年 4 月 4 日由比尔 · 盖茨和保罗 · 艾伦创立。初期主要为 Altair 8800 发展和销售 BASIC 解释器，在 1980 年代中期凭借 MS-DOS 在家用计算机操作系统市场上获取长足进步，后来出现的 Windows 使得微软逐渐统治了家用桌面计算机操作系统市场。同时微软也开始扩张业务，进军其他行业和市场，创建了 MSN 网站，在计算机硬件市场上，微软商标及 Xbox 游戏机、Zune 和 MSN TV 家庭娱乐设备也在不同的年份出现在市场上。微软于 1986 年首次公开募股，此后不断走高的股价为微软缔造了四位亿万富翁和 12,000 位百万富翁。

此前在微软公司的研发下，诞生了 Windows XP、Windows 7 等经典系统，但也出现了类似 Windows Vista 的重大失败系统。2011 年之后，微软面向市场推出了 Windows 8 和 Windows Phone 8 等系统，但最终 Windows 10 Mobile 将在 2019 年 12 月停止支持。

微软后续继续发展了 Surface、Xbox、HoloLens 等全新硬件设备，大笔资金收购了《我的世界》开发商 Mojang、社交平台领英 LinkedIn、GitHub 、B 社等。另外还推出了最后的 Windows 系统——Windows 10，除此之外，微软开始弱化 Windows，面向云服务业务转型，获得了成功。

IT之家获悉，微软目前市值达到了 18279 亿美元，科技公司中仅次于苹果，后者市值为 20649 亿美元。