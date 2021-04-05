Counterpoint：2020 年智能手机平均闪存容量突破 100GB

IT之家4月5日消息 研究机构 Counterpoint 近日发布了 2020 年智能手机 NAND 闪存容量报告。结果显示，苹果 iPhone 的平均容量依旧领先安卓，2020 年全球智能手机闪存平均容量首次突破 100GB。

在 2020 年第四季度，iPhone 手机平均容量达到了 140.9GB，相比上一季度的 116.6GB 增长明显，这得益于 256GB、512GB 版 iPhone 12 系列手机的高销量。而安卓方面，多年以来手机平均容量一直在快速增长，目前达到了 95.7GB，离 100GB 的目标很近了。

报告显示，2020 年 iPhone 和 Android 手机的平均容量分别增长了 5.6% 和 20.5%。Counterpoint 表示，苹果并没有在存储规模上推陈出新，最大容量依旧为 512GB。苹果与安卓存储容量的差距正在缩小。

IT之家了解到，虽然 2019 年 - 2020 年期间 NAND 闪存价格持续下降，但研究机构表示 256GB 和 512GB 版本 iPhone 销售份额并没有明显增长，二者在 2020 年销量占比约为 21.5%。

安卓方面，2020 年第四季度 256GB 及以上容量版本销量占比约为 7.5%，而 128GB 及以上的安卓手机销量占比达到了 39%。