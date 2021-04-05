最后一天，《巫师 3 ：狂猎》 Steam 版限时售价 25 元，支持中文

IT之家 4 月 5 日消息 《巫师 3：狂猎》（The Witcher 3: Wild Hunt）Steam 版游戏优惠价 25 元，原价 127 元，目前特价促销剩余时间 6 个半小时。随着北方领域战乱四起，您接下了此生最为重大的一笔委托：找到预言之子，一件足以改变世界面貌的活生生的武器。

IT之家获悉，《巫师：狂猎》是一款情节驱动的开放世界角色扮演游戏。本作的故事发生在一个令人目眩神迷的奇幻宇宙里，玩家做出的每一个选择都意义重大，同时也要面对影响深远的后果。在《巫师》这个广袤的开放世界中，您可以尽情探索商业都市、海盗岛屿、危险的山隘和被遗忘的洞窟。

游戏特色

扮演一名训练有素，收钱办事的怪物杀手

猎魔人身处的世界怪物横行。作为一支制衡力量，他们自小接受训练，通过变异来获得超人类的战斗技巧、力量和反应。

扮演一名职业怪物杀手，装备一系列可以升级的武器、变种魔药和战斗法术，无情地把对手大卸八块。

凶残的野兽徘徊于山间，狡猾的灵异掠食者潜伏在人烟稠密的城镇暗处，而您则要捕杀这些各色的奇异怪物。

把您赚取的奖赏用来升级武器，购买订制的盔甲，或者花在赛马、打牌、拳击，还有其它的夜间娱乐生活上。

探索道德沦丧的开放式奇幻世界

巫师宏大的开放世界为玩家带来无尽的冒险，并且在规模、深度和复杂性等方面树立了新的标准。

遍历奇幻的开放世界：探索被遗忘的废墟、洞穴和沉船，与城市里的商人和矮人工匠做买卖，在开阔的平原、山地和海洋上进行狩猎。

与谋反的将领、阴险的女巫还有腐败的皇室打交道，替他们去完成见不得光的危险勾当。

做出超越善恶的选择，直面影响深远的后果。

追寻预言之子

接下最为重要的一笔委托，追寻预言之子。那是一个可以拯救或是摧毁这个世界的关键。

根据古代精灵的预言，预言之子强大无比，是一件活生生的武器。而您则要在纷飞的战火中找到对方的下落。

和一心想要控制这个世界的残暴统治者、野外的精怪，乃至于来自来世的威胁斗智斗勇。

在这个或许并不值得拯救的世界里，左右自己的命运。

次世代机能的全面发挥