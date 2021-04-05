研究机构：2020 年全球电动车方形封装锂电池占比最高，达到 49.2%

IT之家4月5日消息 市场研究机构 SNE 于 4 月 4 日发表了 2020 年全球电动车市场锂电池使用情况报告。结果显示，方形封装锂电池占比达到了 49.2%（包括刀片电池），软包封装电池占比 27.8%，圆柱形锂电池占比 23%。

在 2018 年，这三者的比例还分别是 56.6%、14.4% 和 29%。研究机构表示，当时中国车企最偏好于使用方形封装的锂电池，然而生产软包封装锂电池的企业 LG 能源以及 SK Innovation 在 2018 年之后增加了向美国和欧洲的供应，提高了这种电池的使用比率。

大众汽车此前宣布未来生产的电动汽车，立方体封装的锂电池占比将达到 80%。大众未来将与 Northvolt 以及宁德时代合作，因此这会影响到韩国电池厂商的收益。

与此同时，通用汽车未来将与 LG 能源展开更多合作，专注于使用软包封装锂电池。宝马公司未来预计将更偏好使用圆柱形锂电池。而特斯拉则会一如既往地继续使用圆柱形锂电池，随着 2170 电池的大量投产，这种新型电池将会得到越来越多的应用。

IT之家获悉，产业人士预计，韩国企业 SK Innovation 所受到的风险会更高，因为该公司仅仅生产一种形态的电池，而三星 SDI 可以生产立方体封装、圆柱形锂电池，LG 能源可以生产软包以及圆柱形锂电池，在市场竞争中优势更大。