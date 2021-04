IT之家 4 月 6 日消息 微软今天为 iOS 设备的 To Do 应用发布了一个 v2.41 小更新,此次更新进行了一些 bug 修复。除了 bug 修复之外,微软还宣布 To Do 应用将不再支持 iOS 12 或以下的设备。

如果用户想使用最新版 To Do 应用,需要将设备操作系统升级到 iOS 13 或以上。

IT之家了解到,今年 2 月,微软宣布为 iOS 14 设备提供微软 To Do 小工具。有了新的小工具,用户可以在主屏幕上查看待办事项列表。微软 To Do 应用将允许用户添加以下三种类型的小工具中的任何一种: