5G 用户发展亟需回归理性通道

在 5G 套餐用户发展方面，三大运营商表现出了你追我赶比赛劲头。应该说，正是在这种竞争推动下，我国的 5G 套餐用户规模出现飙升。然而，5G 套餐用户并非真正的 5G 用户，真正可以享用 5G 服务的可以称作 5G 用户或者 5G 网络用户。因此，仅仅追求 5G 套餐用户发展规模的畸形操作亟需纠偏。

一、5G 套餐用户规模已超 3.5 亿户

三大运营商公布的月度经营报告显示，截至 2 月底，我国的 5G 套餐用户已经超过 3.5 亿户，渗透率已经超过 25%。其中，中国移动一家独大超过 1.7 亿户，中国联通为 0.8 亿户，中国电信刚刚超过 1 亿户。

作为向 5G 网络用户迁转的重要前提环节，三大运营商铆足劲发展 5G 套餐用户，这无可厚非。但是如果仅仅关注 5G 套餐用户规模，而忽略用心发展 5G 网络用户数量，那真是有点舍本逐末的感觉。

二、5G 手机终端用户仅有 2.6 亿部

中国信通院公布的数据显示，截至 2020 年年底，我国在网 5G 手机终端大约为 1.7 亿部，截至 2021 年 2 月底，增加至大约 2.6 亿部左右。这里需要特别说明，在网 5G 手机终端并不一定使用了 5G 套餐，也就是可能仍然使用 4G 套餐。

中国移动公布的数据显示，截至 2020 年年底，其在网 5G 手机终端大约为 1.1 亿部，截至 2021 年 2 月底，该数量为 1.6 亿户。从这两组数据推算出，中国联通和中国电信在这两个时间节点 5G 手机终端数量分别为 0.6 亿部和 1 亿部。

3.5 亿户的 5G 套餐用户与 2.6 亿部的 5G 手机终端用户之间，是大约 1 亿户的 4G 终端用户在使用 5G 网络。我们只能说，运营商的忽悠能力太强，以至于让这么多用户在不能享受 5G 网络服务的情况下，支付 5G 使用费用。

虽然运营商大力发展 5G 套餐用户，有其实事求是的客观理论支撑，但是仅仅抢抓 5G 套餐用户，不但增加了 4G 网络承载，而且也没能向用户提供该有的服务。针对这个问题，工业和信息化部已经明确要求运营商提供 5G 服务质量。

三、中国移动的急刹车值得学习

关注通信行业发展的朋友们应该注意到，从今年 1 月开始，中国移动的 5G 套餐用户增长出现了明显的放缓趋势。虽然有通信行业分析人士以此为由开始唱衰中国移动，但是这并不影响中国移动，因为其发展重心已经转变。

除了远低于去年下半年单月发展数量外，2021 年前 2 个月中国移动的 5G 套餐用户发展数不但远低于中国电信，而且也比排名老三的中国联通低不少。有通信行业分析人士，甚至用中国联通成功翻身来描述中国联通的异军突起。

然中国移动 5G 套餐用户总量还具有规模第一的明显优势，但是在今年 5G 大发展年，中国移动的这脚急刹车确实让很多关心和支撑中国移动的用户们摸不清头脑。到底是中国移动有意放慢脚步，还是另外其他原因呢？

其实是中国移动有意放慢发展脚步。这个结论已经得到中国移动的官方证实。中国移动 2020 年财报中明确的 2021 年中国移动 5G 网络客户达到 2 亿户（2020 年底为 7767 万户），有别于以往公布的 5G 套餐客户数。

中国移动表示，此前 5G 应用并不广泛，因而希望通过 5G 套餐推广 5G，但经过两年的网络建设及终端产业链打造，5G 已经可以发挥更大力量，因此将统计口径改为 5G 网络客户数，既反映真正的 5G 在网用户数，又满足监管要求。

除了明确在 5G 发展重心上进行重大调整之外，中国移动还用实实在在的动作进一步做实。中国移动不但已经明确了 5G 终端的配置要求，而且在近期公开采购 330 万部小米 5G 手机用于推进 4G 用户向真正的 5G 用户迁转。

四、回归 5G 本来面目非常迫切

虽然中国联通和中国电信至今没有公布其真正的 5G 用户或者 5G 网络用户规模，但是中国移动公布的数据显示，截至 2020 年年底，其 5G 网络用户为 7767 万户，相对于其 1.65 亿户的 5G 套餐用户来说，渗透率不足 47%。

中国联通和中国电信截至 2020 年年底的在网 5G 手机终端约为 6000 万部左右，截至 2021 年 2 月底的数据大约为 1 亿户左右，虽然两者没有公布其真正的 5G 用户或 5G 网络用户，按照中国移动的比例推算，截至 2 月底约为 5000 万户。

实际上，截至 2021 年 2 月底，我国 5G 网络用户大约为 1.3 亿户，这相较于 3.5 亿户的 5G 套餐用户规模来说，差距是巨大的。不管那些非 5G 网络用户使用的是不是 5G 终端，至少没有享受到真正的 5G 服务，但已经支付了相应费用。

不管在运营商看来这是不是问题，是不是大问题，但是工业和信息化部已经明确了监管意见，那就是部分企业在追求经济效益的同时，对用户感知关注还不足，基层企业管理机制存在薄弱环节，综合服务能力还跟不上发展节奏，要求企业要持续提升 5G 服务水平。

在国家新基建战略引领下，三大运营商已经投入巨资建设 5G 网络，建成成效更是异常显着。现在到了需要进一步发挥 5G 网络的价值时候了，运营商应该及时转向并调整经营重点，通过引导用户使用 5G 推进 5G 应用创新。