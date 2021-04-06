《生化危机 Re:Verse》上线 Steam，测试期间免费玩

IT之家4月6日消息 《生化危机》最新多人游戏《生化危机 Re:Verse》已经在 Steam 上架测试版，将于北京时间 4 月 9 日凌晨三点开放，截止至 4 月 12 日三点前一刻，需要将 Steam 账户绑定 Capcom 帐户，所有用户皆可免费游玩。

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IT之家了解到，本作的 Xbox 平台测试版也已经上线，PlayStation 商店同样也已上线。

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 10(必须为 64bit)

处理器：Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

内存：8 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

DirectX 版本：12

存储空间：需要 8 GB 可用空间

推荐配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 10(必须为 64bit)

处理器：Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

内存：16 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX 版本：12

存储空间：需要 8 GB 可用空间

游戏介绍：

《生化危机 Re:Verse》中受众人喜爱的《生化危机》角色将被卷入一场殊死搏斗！ 在六人制的死斗战场上与其他玩家对战来测试您的技巧。但别忘了还有可怕的生物武器！你不只必须精通英雄的技能，同时也得熟悉生物武器的战斗能力，才能夺得胜利！