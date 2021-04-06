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苹果 tvOS 14.5 beta 代码暗示：全新 Apple TV 将支持 120Hz

2021/4/6 7:56:11 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 6 日消息 据外媒 9to5Mac 报道，其在 tvOS 14.5 beta 代码中发现了对 120Hz 的支持。但由于硬件限制，这在当前一代 Apple TV 上无法实现。

在最新的 beta 版本中，tvOS 的 PineBoard 添加了多个对“120Hz”和“supports120Hz”的引用。

PineBoard 是控制 Apple TV 界面系统的内部名称，类似于 iPhone 和 iPad 上的 SpringBoard。这些信息显示，苹果至少在内部测试 Apple TV 的 120Hz 模式。

需要注意的是，即使有软件更新，目前的 Apple TV 4K 也不支持 120Hz。因为这一代苹果电视配备了 HDMI 2.0 接口，限制 60Hz 的 4K 分辨率。如果要启用 4K 120Hz 模式，需要一个 HDMI 2.1 端口。

9to5Mac 指出，早在 2019 年，便有消息人士透露，一款配备 HDMI 2.1 接口的 Apple TV 正在开发中。在此前发布的 tvOS 13.4 测试版中出现了更多关于这款机型的资料，但苹果从未介绍过这款产品。另据彭博社近期报道，Apple TV 升级版将于 2021 年推出。

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关键词：苹果Apple TV

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