蒂姆 · 库克：AR 对苹果的未来 “至关重要”

IT之家4月5日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果 CEO 蒂姆 · 库克今天接受了记者 Kara Swisher 的 Sway 播客采访。苹果 CEO 谈到了他对特斯拉及其在电动汽车领域的领先地位的钦佩，并指出他 “可能”在 10 年后不会在苹果工作。库克谈到的另一件事是 AR 及其在苹果未来的作用。

“就 AR 而言，AR 的承诺是，你和我现在正在进行一场伟大的对话。可以说，如果我们能够用图表或其他东西出现来增强我们的讨论，甚至会更好。我想，你的观众也会从中受益。所以当我想到在不同的领域，不管是健康，教育，游戏，还是零售，我已经看到 AR 在这些领域的一些发展。”

IT之家获悉，虽然库克不谈具体的未来的产品，但他在公开场合却经常提到 AR。Swisher 问及 WWDC 2021 邀请函上的语句 “glow and behold ”（中文版：大看点，眼看就来），但库克不愿详细说明这是否有什么潜在的含义。

当被问及传闻中的混合现实头显时，苹果 CEO 给出的公关答案是，他不谈论未来的产品，但必须注意到这一点。

“我认为 [AR]的承诺在未来会更大。所以它是苹果未来至关重要的一部分。”

如果 AR 是苹果的下一个赌注，以下是我们目前知道的情况。根据苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）的说法，苹果的混合现实头盔可能会配备 15 个摄像头模块和 “创新生物识别技术”。郭明錤在此前的报告中表示，“苹果将在 2022 年发布一款全新的‘头盔式’设备，配备 Micro-OLED 显示屏和增强与虚拟现实功能”。

他还提到，“苹果仍在研发新的 AR 眼镜，但这些眼镜不太可能在 2025 年之前推出。”

彭博社的马克 - 古尔曼表示，他预计苹果将在未来 “几个月内推出 AR 眼镜”，但目前还没有宣布任何亲临现场的活动。

可以肯定的是，蒂姆 · 库克在苹果还会待上几年，还有一些重大项目在进行中。