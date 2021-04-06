小米正式招募首位用户代言人：有机会登上北京 T3 机场广告牌

IT之家 4 月 6 日消息 据 @小米手机官微 消息，小米首位用户代言人正式招募，有机会登上北京 T3 机场广告牌、还有时尚芭莎为你拍大片。

据悉，这是小米联手时尚芭莎的一个活动，并且是首位女性代言人的征集活动。小米称，一直以来，小米的用户大多是男性，小米也因此更加重视女孩们对于科技产品的需求。

小米称，想正式公开招募，在米粉中寻找一位女孩来做新代言人。不仅为了致敬女性力量、回馈米粉们的热爱，小米更加觉得用户才是产品更好的代言人。

小米的新代言人将拥有跟明星代言人很多相同的权益，《时尚芭莎》为你打造专属宣传大片，你会和春季手机新品同框，并登上《时尚芭莎》杂志；你的代言照将登上小米商城 APP 开屏，及小米官方微博、微信公众号；你将有机会登上位于首都机场 T3 航站楼的小米代言人御用广告牌；你将得到小米春季新品手机。

IT之家了解到，此次招募时间为 4 月 6 日~ 4 月 9 日中午 12 点，参与方式为带 #我为小米代言# 话题，在个人微博发布原创微博，并将发布后的博文链接私信给 @小米手机官方微博。

值得一提的是，小米 11 的代言人是创始人雷军，此前其广告牌已上线首都机场 T3 航站楼。