小米 11 Pro/Ultra 搭载，67W 无线秒充官方科普：无线有线充电零时差

IT之家 4 月 6 日消息 在春季新品发布会上，小米正式推出了小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 两款旗舰手机。今日上午，小米官方发文解读了新机搭载的 67W 无线秒充。

IT之家了解到，小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 搭载全新自研 6:1 电荷泵秒充架构，利用 6 倍增压 + 小电流的方式，实现大功率无线充电。

小米表示，其定制了行业首个 30V 无线充电芯片，并根据 30V 无线充电技术标准，定制了行业首个 6:2 电荷泵芯片，全新的拓扑设计可以实现 6:2 /4:2 /2:2 的正向或反向 6 种工作模式。

以下为小米官方解读全文：

小米 11 Pro & Ultra 搭载 67W 无线秒充，36 分钟即可将 5000mAh 大电池充至 100%，充电速度与 67W 有线充电达到零时差。之所以能做到零时差，是由于小米 11 Pro & Ultra 采用全新自研 6 倍增压秒充架构，正式将无线充电带入前所未有的 30V 电压体系时代！

小米无线快充架构 3 年间历经 4 代技术跨越，从小米 MIX 2S 开始的 Buck 无线充电架构（充电功率 5W-15W），到小米 9 的 Buck + 2:1 电荷泵无线充电架构（充电功率 20W），再到小米 9 Pro、小米 10 和小米 11 采用的 4:1 电荷泵无线充电架构（充电功率 30W-50W），我们的无线充电技术一直引领业界。而小米 11 Pro & Ultra 全新自研 6:1 电荷泵秒充架构，利用 6 倍增压 + 小电流的方式，为大功率无线充电的实现提供了一种独有且高效的方式。

全新自研 6 倍增压秒充架构，如何实现更高效的充电？

假如需要将一个水池蓄满，水量越大蓄满时间越短，通过六根水管同时给水，自然就比只有一根水管更高效。充电的过程就像蓄水，通过 6 倍电压的方式，实现近似 6 倍普通充电的速度，但是发热量却可以和普通充电近似，让用户体验增压快充的优势。

充电速度更快了，为何能做到发热量与普通充电接近？我们可以通过一个简化的数学模型来说明，为什么 6 倍增压方式（30V）能比前代 4 倍方式（20V）更高效。

假如为一个 5V 电池实现 67W 充电，上代充电架构为 20V-3.35A 的设计，全新 6 倍增压充电架构为 30V-2.23A 的设计，计算局部阻抗 R 的损耗量：

① 20V 路径损耗 I² x R=3.35*3.35*R=11.22*R

② 30V 路径损耗 I² x R=2.23*2.23*R=4.97*R

全新 6 倍增压充电架构的局部损耗相比上代架构降低了 55%，这种设计优势对降低充电发热效果显著，所以可以实现手机相同发热的情况下，充分提升无线充电速度。

原理虽然简单，但是实现 6 倍增压充电架构难度很大，为此，我们全新定制了两颗芯片。

探索高压低阻工艺极限 定制行业首个 30V 无线充电接收芯片

小米打破手机传统充电芯片工作于 20V 的限制，定制行业首个 30V 无线充电芯片。这颗定制芯片采用先进工艺制程与设计方法，全面提升器件的开关特性和导通特性，做到特征导通电阻（Rsp）相比上一代 20V 产品降低 28%，相同性能器件面积降低 20%，显著提升器件功率密度。这也让小米无线充电器件小型化得以实现，最终实现集小体积、高电压、高效率、高功率的独特芯片。

小米定制无线充电芯片支持 30V 高电压输出和低功耗运行模式，独有的高压防护机制和功率分级防护机制保护芯片安全；定制电压跟踪技术、精准 FOD 检测技术、反向 Q 值检测技术等全新技术增强无线充电安全性。在这些全新技术的加持下，配合 15 重的安全监控算法，使无线充电芯片可以在多达 8 种不同的充电模式下稳定运行。

挑战多模安全设计巅峰 定制行业首个 30V 电压输入的 6:2 电荷泵

根据 30V 无线充电技术标准，我们定制了行业首个 6:2 电荷泵芯片，全新的拓扑设计可以实现 6:2 /4:2 /2:2 的正向或反向 6 种工作模式。实现 6:2 工作模式高达 97% 的效率、多模式安全稳定切换、最高效率跟随模式、12 重安全防护等核心关键技术。

6:2 电荷泵芯片最具挑战性的难点是转换架构的拓扑设计和多模切换实现，全新设计的转换架构比传统 4 倍增压架构的开关数量增多 75%，整个通路至少需要 44 个开关协同工作，设计极为复杂。小米为了验证全模式协同工作的稳定性，历时 6 个月验证 50 余万次开关特性，确保了多种模式切换的安全和稳定。

得益于 6 倍增压充电架构和两颗定制芯片，协同两级电荷泵、三充并联设计，以及最新的安全充电算法和新一代 MI-FC 快充技术、全新 MTW 硅氧负极电池和 80W 立式风冷无线充电底座，小米 11 Pro & Ultra 无线充电速度远超市面上其他无线充电手机，甚至可达到与 67W 有线充电零时差，36min 充满 100%。