天问一号最近在干嘛？已在停泊轨道运行超过一个月，为着陆火星做准备

IT之家 4 月 6 日消息 上次我们听到关于我国首次火星探测任务天问一号探测器的消息还是 3 月份，当时天问一号发回了一张火星侧面照，那么最近天问一号在干嘛呢？

据中国航天科技集团消息，目前，由中国航天科技集团有限公司研制的天问一号探测器已在停泊轨道运行超过一个月。停泊轨道的周期为两个火星日（49.2 小时）。在停泊轨道运行期间仅需进行少量的轨道维持，即可保证探测器每两个火星日就可以对预定着陆区开展一次详查。

▲ 各轨道示意图

在停泊轨道运行最主要的目的是为着陆做准备。在停泊轨道运行期间，当探测器经过预定着陆区上空时，会利用中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等载荷设备对预定着陆区进行详查，主要探测预定着陆区的地形、地质、地貌以及是否存在沙尘暴等环境条件，为着陆巡视器的安全着陆做好准备工作。详查工作需要探测器尽可能多地飞过预定着陆区。

▲ 天问一号探测器火星捕获过程影像（定向天线监视相机画面）

天问一号探测器到达火星后开展了一系列复杂的变轨操作。2021 年 2 月 10 日，探测器第一次到达近火点时进行捕获制动，成功实现火星环绕，进入周期为 10 天的大椭圆轨道；2 月 15 日，探测器第一次到达远火点时进行变轨，调整轨道平面与近火点高度，环火轨道变为经过火星南北两极的极轨；2 月 20 日，探测器第二次到达近火点时进行制动，进入周期约为 4 天的调相轨道，使其在运行一圈再次到达近火点附近时，能够正好经过预定着陆区上空。

虽然探测器在第三次到达近火点附近时已经位于预定着陆区上空，但由于火星自转，如果不进行一次轨道调整，探测器在很长时间内都将难以再次飞过预定着陆区。因此，需要再进行一次近火制动，进入停泊轨道，让探测器能够每次回到近火点附近时，都正好飞过预定着陆区。

2 月 24 日，天问一号火星探测器第三次运行至近火点时顺利实施第三次近火制动，成功进停泊轨道。探测器在该停泊轨道上大约运行 2.5 个月。

▲ 天问一号探测器获取的火星影像

这四次变轨环环相扣，前后紧密关联，每次都必须精准控制，才能够保证探测器顺利进入停泊轨道。综合考虑其他因素，本次停泊轨道的周期选取为两个火星日（49.2 小时），运行期间仅需进行少量的轨道维持，即可保证探测器每两个火星日就可以对预定着陆区开展一次详查。

IT之家了解到，航天科技集团科技委主任包为民在两会上表示，天问一号将于五月到六月择机着陆火星，而且我国载人空间站也将进入建造阶段。