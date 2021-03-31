中国国家航天局与 NASA 就交换火星探测器轨道数据举行会谈

IT之家3月31日消息 随着美国毅力号、中国天问一号、联酋希望号已相继抵达火星附近，人类航天事业再上一层楼。

2021 年 1 月至 3 月，中国国家航天局（CNSA）和美国国家航空航天局（NASA）就交换火星探测器轨道星历数据举行多次会谈及交流，以确保火星探测器的飞行安全。

自 2020 年 7 月 23 日成功发射以来，天问一号探测器已累计飞行 224 天，完成 1 次深空机动和 4 次中途修正，并于 2021 年 2 月 10 日 19 时 52 分实施近火捕获制动，顺利进入近火点高度约 400 千米，周期约 10 个地球日，倾角约 10° 的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现 “绕、着、巡”第一步 “绕”的目标。

天问一号探测器飞行至距离火星1.1万千米处，利用中分辨率相机拍摄了火星全景。此时，由于探测器处于火星侧后方上空（以面向太阳为前方），得到两幅“侧身”影像。目前，天问一号探测器已经在停泊轨道运行一个月，高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪、火星能量粒子分析仪、离子与中性粒子分析仪、磁强计等载荷陆续开机，对火星开展探测，获取科学数据。

IT之家了解到，航天科技集团科技委主任包为民在两会上表示，天问一号将于五月到六月择机着陆火星，而且我国载人空间站也将进入建造阶段。“天问一号”到达火星后，还要对预选的着陆区，乌托邦平原的地形地貌进行详查，对进入火星的飞行走廊的气象进行观测，以免着陆火星时遇上沙尘天气。